تصعيد على حافة الانفجار.. مواجهة كسر عظم في هرمز وترامب يهدد بـ “إبادة إيران”

عواصم-سانا

يتجه المشهد الإقليمي والدولي بسرعة نحو تصعيد جديد في مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، مع اتساع رقعة الهجمات والتهديدات، وتحول مضيق هرمز إلى ساحة اشتباك مباشر بين واشنطن وطهران، وبين عملية “مشروع الحرية” الأمريكية ومحاولات إيران عرقلة الملاحة، يقف العالم أمام اختبار جديد لأمن الطاقة، وسط تصعيد سياسي وعسكري يضغط على هدنة هشة مهددة بالانهيار في أي لحظة.

دخلت التطورات الميدانية في الخليج العربي مرحلة أكثر خطورة، مع إعلان الإمارات أمس الإثنين اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، وإصابة 3 أشخاص جراء هجوم بمسيرة إيرانية على منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، في حين تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” يوم الأحد للإصابة بمقذوفات شمال الفجيرة.

وترافق الاعتداء الإيراني مع تصعيد أمريكي في مضيق هرمز، حيث أعلنت الولايات المتحدة تدمير زوارق إيرانية صغيرة واعتراض صواريخ ومسيرات، في إطار عملية “مشروع الحرية” التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح الملاحة في الممر الحيوي.

ووفق القيادة المركزية الأمريكية، تجاوزت العملية مفهوم مرافقة السفن إلى منظومة دفاعية متعددة الطبقات تشمل انتشاراً واسعاً للقوات البحرية والجوية، في وقت تحدثت فيه تقارير عن عبور سفن تجارية تحت حماية عسكرية أمريكية، مقابل نفي إيراني لهذه المعلومات.

ترامب يرفع سقف التهديد

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، محذراً في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” من أن إيران “ستباد من على وجه الأرض” إذا استهدفت سفناً أمريكية في مضيق هرمز، ورغم تأكيده عدم تأييد الحرب، شدد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، واضعاً إياها أمام خيارين: “اتفاق بحسن نية أو استئناف القتال”.

وأشار ترامب إلى استمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، مؤكداً امتلاك بلاده أسلحة وذخائر أكثر تطوراً وبكميات أكبر من أي وقت مضى، واصفاً الحصار البحري المفروض على إيران بأنه “أكبر مناورة عسكرية في التاريخ”.

كما نقلت “فوكس نيوز” عن مسؤولين أن الولايات المتحدة باتت أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى خلال أيام.

تحرك دولي ومشروع قرار ضد إيران

دبلوماسياً، أعلن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن واشنطن، بالتعاون مع دول الخليج العربي، تعمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لإدانة إيران على إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن الخطوة تأتي نظراً لتأثيرها على اقتصادات العالم.

وأوضح والتز أن مشروع القرار يشمل أيضاً إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وزرع الألغام، وفرض رسوم في المنطقة، إضافة إلى المطالبة بالكشف عن مواقع الألغام المزروعة ومحاسبة إيران على انتهاكاتها للقانون الدولي.

وفي موازاة ذلك، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إيران إلى الانخراط في مفاوضات تضمن صمود وقف إطلاق النار، محذراً من تداعيات انتهاك القوانين الدولية على استقرار المنطقة.

كما حث رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على الالتزام بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، باعتباره مدخلاً ضرورياً للحوار.

إسرائيل ترفع الجاهزية ولبنان تحت الضغط

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى على خلفية التصعيد في الخليج، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية متواصلة، وسط تقديرات بأن الوضع مع إيران يتدهور بسرعة، وقد يستمر لعدة أيام أو أكثر.

ورفعت إسرائيل مستوى تأهبها العسكري، ونشرت منظومات جديدة مضادة للطائرات المسيّرة في لبنان، في ظل توقعات بتوسع المواجهة، واستمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، مع ارتفاع حصيلة الضحايا منذ الـ 2 من آذار إلى 2696 قتيلاً و8264 جريحاً، في وقت أعلنت فيه ميليشيا حزب الله تنفيذ هجمات جديدة ضد أهداف إسرائيلية، ما يعكس هشاشة التهدئة واتساع رقعة التوتر.

فيما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن مساعٍ أمريكية، لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين.

لبنان: اتفاق أمني ووقف الاعتداءات شرط للتفاوض

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس الإثنين أن التوصل إلى اتفاق أمني ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، يمثلان شرطين أساسيين ومسبقين قبل عقد أي لقاء مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي غير مناسب لعقد لقاءات مع نتنياهو.

هرمز.. عقدة الطاقة

مع استمرار الحصار الإيراني على مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، تتزايد الضغوط على الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد سلاسل الإمداد.



وقفزت أسعار النفط أمس بنحو 6%، فيما تراجع الذهب الفوري بنسبة 1.88% إلى 4525.71 دولاراً للأوقية، وهبطت الفضة بنسبة 3.05% إلى 72.87 دولاراً، والبلاتين بنسبة 2.19% إلى 1967.80 دولاراً، مع ارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يعد ملاذاً آمناً في فترات التوتر الجيوسياسي، فإن صعود الدولار وارتفاع أسعار الطاقة أعادا مخاوف التضخم إلى الواجهة، ما عزز توقعات استمرار البنوك المركزية في الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة.

وفي وول ستريت، طغى القلق من التصعيد في مضيق هرمز على التفاؤل الذي رافق نتائج أعمال الشركات الأسبوع الماضي، وتراجعت المؤشرات الرئيسية بعد اقترابها من مستويات قياسية بدعم من أسهم التكنولوجيا.

ومع توسع دائرة التوتر تبدو المنطقة أمام مرحلة حساسة، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع رهانات الطاقة والاقتصاد العالمي، وبينما تتكثف التحركات الدبلوماسية لاحتواء الانفجار، يبقى مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء نحو تهدئة مؤقتة، أو نحو جولة جديدة من المواجهة المفتوحة.