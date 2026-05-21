الأمم المتحدة تحذّر من وضع متدهور في هايتي.. مقتل 390 شخصاً خلال شهرين

نيويورك-سانا‏

أكدت الأمم المتحدة أنّ ما لا يقل عن 390 شخصاً لقوا حتفهم في هايتي خلال الشهرين ‏الماضيين جراء اشتباكات عنيفة بين العصابات المتنافسة.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المنظمة الدولية “ستيفان دوجاريك” قوله في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إنّ فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام ‏بتوثيق هذا العدد للضحايا في الفترة ما بين الـ 6 آذار و الـ16 من أيار في منطقتي سيتي سولاي ‏وكروا دي بوكيه اللتين شهدتا أعمال عنف مرتبطة بتنافس العصابات فيما بينها، سعياً ‏لتوسيع نطاق سيطرتها أو إعادة بسط نفوذها.‏

وأضاف دوجاريك: ” إن السكان تضرروا بشدة بسبب هذه الأحداث، حيث أصيب العديد ‏منهم داخل منازلهم أو أثناء محاولتهم الفرار، بينما استُهدف آخرون بشكل متعمد للاشتباه ‏في تعاونهم مع أطراف أخرى”.‏

وأفادت التقارير بأن العنف الجنسي استُخدم كأداة للعقاب، فضلاً عن إحراق ما لا يقل ‏عن 87 منزلاً ومبنى عاماً، ما أدى إلى تعطل الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية ‏والتعليم والنشاط التجاري ، وأشار المتحدث الأممي إلى أن الوضع لا يزال متقلباً على ‏الرغم من استمرار العمليات الأمنية.‏

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن في الـ 25 من آذار الفائت، أن أعمال العنف التي ‏ترتكبها العصابات في هايتي والعمليات الأمنية التي تستهدفها تسببت بأكثر من 5500 ‏وفاة بين آذار 2025 ومنتصف كانون الثاني الماضي.‏