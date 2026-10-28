اتفاق تركي بلغاري روماني لتشكيل آلية تنسيق بحرية في البحر الأسود‏ ‏

صوفيا-سانا
أعلن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف اليوم الأربعاء توصل بلاده إلى اتفاق مع تركيا ورومانيا لتشكيل آلية تنسيق بحرية بشأن هجمات المسيّرات الأخيرة في البحر الأسود، والتي تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وذكرت وكالة “الأناضول” أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان الدول الثلاث بالعاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة نظيريه التركي يشار غولر والروماني شتيفان رادو أوبريا.
ونقلت الوكالة عن ستويانوف قوله، إن” الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق لتأسيس آلية تنسيق ثلاثية في البحر الأسود” موضحاً أنه “عبر هذه الآلية، ستجري بلغاريا ورومانيا وتركيا مشاورات منتظمة، وتتبادل المعلومات فيما بينها، وتحدد الخطوات الملموسة التي ستتخذ لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وأشار وزير الدفاع البلغاري إلى أن البلدان الثلاثة ” تبنت بياناً مشتركاً يدين بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية في البحر الأسود” موضحاً أن “هذه الأحداث تؤدي إلى تصعيد خطير للتوترات، وتخلق مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة البحرية”.
ولفت ستويانوف إلى أنه بحث مع نظيريه مسألة عقد اجتماعات قريبة في العاصمتين الرومانية بوخارست والتركية أنقرة لمواصلة التعاون الثلاثي بشأن البحر الأسود مشدداً على أن “الدول الثلاث المطلة على البحر الأسود والأعضاء في حلف شمال الأطلسي ”الناتو” تتحمل مسؤولية مشتركة لضمان سلامة النقل البحري”.
كما أكد ستويانوف أن “الدول الثلاث تطالب بالوقف الفوري للهجمات التي تعرض سلامة السفن التجارية والبنية التحتية البحرية والأنشطة البحرية للخطر”.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الروماني شتيفان رادو أوبريا أن “بلاده تدين أيضاً بأشد العبارات الهجمات ضد السفن التجارية، بما فيها الهجوم بطائرة مسيّرة الذي وقع الأربعاء قبالة سواحل بلغاريا في البحر الأسود” مشيراً إلى أن “رومانيا المطلة على البحر الأسود تضررت هي الأخرى من هجمات المسيّرات ضد السفن التجارية”
وقال: إن تركيا وبلغاريا ورومانيا عززت عبر الاجتماع تعاونها في مجال أمن البحر الأسود.
وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر أكد من صوفيا في وقت سابق اليوم أن التزام بلاده بمقتضيات معاهدة مونترو منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أسهم في منع اتساع رقعتها إلى مناطق أوسع والحد من تداعياتها في البحر الأسود.
وتحول البحر الأسود إلى أحد أكثر الممرات البحرية خطورة على حركة التجارة الدولية، مع تصاعد الهجمات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، واتساع نطاق استهداف السفن التجارية، ما يهدد تدفقات الحبوب والطاقة، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين.