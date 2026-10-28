اتفاق تركي بلغاري روماني لتشكيل آلية تنسيق بحرية في البحر الأسود‏ ‏

صوفيا-سانا

أعلن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف اليوم الأربعاء توصل بلاده إلى اتفاق مع ‌‏تركيا ورومانيا لتشكيل آلية تنسيق بحرية بشأن هجمات المسيّرات الأخيرة في البحر ‌‏الأسود، والتي تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.‏

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وذكرت وكالة “الأناضول” أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع ثلاثي لوزراء ‌‏الدفاع ورؤساء الأركان الدول الثلاث بالعاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة نظيريه التركي ‌‏يشار غولر والروماني شتيفان رادو أوبريا.‏

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ونقلت الوكالة عن ستويانوف قوله، إن” الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق لتأسيس آلية ‌‏تنسيق ثلاثية في البحر الأسود” موضحاً أنه “عبر هذه الآلية، ستجري بلغاريا ورومانيا ‌‏وتركيا مشاورات منتظمة، وتتبادل المعلومات فيما بينها، وتحدد الخطوات الملموسة التي ‌‏ستتخذ لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.‏

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وأشار وزير الدفاع البلغاري إلى أن البلدان الثلاثة ” تبنت بياناً مشتركاً يدين بأشد العبارات ‏الهجمات ‏التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية في البحر الأسود” موضحاً أن “هذه ‏الأحداث تؤدي ‏إلى تصعيد خطير للتوترات، وتخلق مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة ‏البحرية”.‏

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ولفت ستويانوف إلى أنه بحث مع نظيريه مسألة عقد اجتماعات قريبة في العاصمتين ‌‏الرومانية بوخارست والتركية أنقرة لمواصلة التعاون الثلاثي بشأن البحر الأسود مشدداً ‌‏على أن “الدول الثلاث المطلة على البحر الأسود والأعضاء في حلف شمال الأطلسي ‌‏‌‏”الناتو” تتحمل مسؤولية مشتركة لضمان سلامة النقل البحري”.‏

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كما أكد ستويانوف أن “الدول الثلاث تطالب بالوقف الفوري للهجمات التي تعرض ‏سلامة ‏السفن التجارية والبنية التحتية البحرية والأنشطة البحرية للخطر”.‏

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من جانبه، أكد وزير الدفاع الروماني شتيفان رادو أوبريا أن “بلاده تدين أيضاً بأشد ‌‏العبارات الهجمات ضد السفن التجارية، بما فيها الهجوم بطائرة مسيّرة الذي وقع الأربعاء ‌‏قبالة سواحل بلغاريا في البحر الأسود” مشيراً إلى أن “رومانيا المطلة على البحر الأسود ‌‏تضررت هي الأخرى من هجمات المسيّرات ضد السفن التجارية”‏

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وقال: إن تركيا وبلغاريا ورومانيا عززت عبر الاجتماع تعاونها في مجال أمن البحر ‌‏الأسود.‏

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وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر أكد من صوفيا في وقت سابق اليوم أن التزام بلاده ‌‏بمقتضيات معاهدة مونترو منذ ‏اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أسهم في منع اتساع ‌‏رقعتها إلى مناطق أوسع والحد ‏من تداعياتها في البحر الأسود.‏

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وتحول البحر الأسود إلى أحد أكثر الممرات البحرية خطورة على حركة التجارة ‏الدولية، مع ‌‏تصاعد الهجمات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، واتساع نطاق ‏استهداف السفن ‌‏التجارية، ما يهدد تدفقات الحبوب والطاقة، ويرفع تكاليف الشحن ‏والتأمين.‏

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