‏8 قتلى في هجمات جوية روسية على كييف

كييف- سانا‏

أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة الغارات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح ‏اليوم الخميس إلى ثمانية قتلى.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشنكو قوله عبر تلغرام: إن حصيلة قتلى ‏الهجوم الروسي ارتفعت إلى 8 أشخاص، متهماً موسكو بتعمد استهداف المناطق السكنية والمدنيين.‏

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، في وقت سابق أمس الأربعاء، أنه سيعود سريعاً إلى بلاده من دبلن، بعد ‏تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن “هجوم ضخم”.‏

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد ميداني متبادل بين الجانبين، مع تكثيف أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها ‏بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى داخل العمق الروسي، مستهدفةً بنى تحتية للطاقة ومواقع عسكرية.‏