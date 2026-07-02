‏8 قتلى في هجمات جوية روسية على كييف

كييف- سانا
أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة الغارات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلى ثمانية قتلى.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشنكو قوله عبر تلغرام: إن حصيلة قتلى الهجوم الروسي ارتفعت إلى 8 أشخاص، متهماً موسكو بتعمد استهداف المناطق السكنية والمدنيين.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، في وقت سابق أمس الأربعاء، أنه سيعود سريعاً إلى بلاده من دبلن، بعد تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن “هجوم ضخم”.
ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد ميداني متبادل بين الجانبين، مع تكثيف أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى داخل العمق الروسي، مستهدفةً بنى تحتية للطاقة ومواقع عسكرية.