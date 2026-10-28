اليمن يدعو مجلس الأمن إلى إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي على عدن

نيويورك/ عدن-سانا‏

دعا اليمن مجلس الأمن الدولي إلى إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي الصاروخية الأخيرة ‏على عدن ومحاسبتها واتخاذ تدابير عملية وملموسة للتصدي لتصعيدها العسكري ‏المستمر ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم ‏لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، إلى رئيس مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى ‏الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي يومَي 24 ‏و26 الشهر الجاري في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها. ‏

وأكدت الحكومة اليمنية أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس خطورة التصعيد العسكري ‏لميليشيا الحوثي والتهديدات المتواصلة التي تشكلها على حياة المدنيين والنازحين داخلياً ‏وسلامة مؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية الحيوية، وأمن اليمن واستقراره.‏

كما جددت الحكومة اليمنية التأكيد على التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية، ‏والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.‏

ضرورة فك الحصار عن تعز

وفي السياق، أكدت الحكومة اليمنية في بيان اليوم أنها تضع فك حصار ميليشيا ‏الحوثي على محافظة تعز وحماية سكانها وتأمين طرقها وإمداداتها في مقدمة ‏مسؤولياتها الوطنية.‏

وقالت في مؤتمر استعراض تداعيات حرب وحصار الميليشيا على المحافظة الذي ‏عُقد في عدن إن ما تتعرض له محافظة تعز من حرب وحصار تفرضهما ميليشيا ‏الحوثي يمثل اعتداءً مستمراً على المواطنين وحقوقهم وعلى سيادة الدولة ومؤسساتها”. ‏

وشددت الحكومة اليمنية على أن إخضاع المواطنين بالتجويع والقصف وقطع سبل ‏الحياة لن يمنح المليشيات حقاً في حكمهم أو تقرير مصيرهم.‏

وأضافت أنها تنتظر من شركائها الدوليين موقفاً عملياً يساندها في أداء هذه ‏المسؤولية، والمعيار الواضح لأي تحرك دولي هو أثره في فك الحصار، ووقف ‏الاعتداءات، وقطع مصادر تسليح المليشيات وتمويلها.‏

وكانت وزارة الخارجية اليمنية رحبت‏، في 16 الشهر الجاري، بالبيان الرئاسي الصادر ‏عن مجلس الأمن الدولي، الذي أدان تصعيد ميليشيا الحوثي في اليمن واعتداءاتها ‏على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية ‏والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المستمرة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر ‏الأحمر وباب المندب.‏