مسؤول سعودي: المملكة تتبنى نهجاً تدريجياً ومتوازناً في تطوير برنامجها النووي ‏

سيئول-سانا‏

أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ممدوح بن سعود بن ‏ثنيان، أن الطاقة النووية تمثل خياراً استراتيجياً طويل الأمد وعنصراً أساسياً في ‏منظومة الطاقة المستقبلية، مشيراً إلى أن السعودية تتبنى نهجاً تدريجياً في تطوير ‏برنامجها النووي، يستند إلى المعايير الدولية.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن ابن ثنيان قوله، خلال ترؤسه الوفد السعودي ‏المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي السادس بشأن القوى النووية، الذي انطلقت أعماله ‏أمس في مدينة إنشيون الكورية الجنوبية: إن الطاقة النووية تسهم في تنويع مصادر ‏الطاقة وتعزيز أمنها، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات ‏رؤية السعودية 2030‎.

وأوضح ابن ثنيان أن المملكة تتبنى نهجاً تدريجياً ومتوازناً في تطوير برنامجها النووي، ‏يستند إلى المعايير والممارسات الدولية، مع الالتزام بالاستخدامات السلمية للطاقة ‏النووية، وتعزيز الأمان والأمن النوويين، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون ‏مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏

وبيّن أن هذا البرنامج يمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً لا يقتصر على إنتاج الكهرباء، بل ‏يشمل بناء قطاع اقتصادي وتقني جديد، وتنمية القدرات الوطنية، وتطوير الصناعات ‏عالية التقنية، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي.‏

وشدد ابن ثنيان على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير البرامج ‏النووية السلمية، والاستثمار في التقنيات النووية المتقدمة، وتطوير سلاسل الإمداد، ‏وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز ثقة المجتمعات بالطاقة النووية من خلال الشفافية ‏والتواصل الفعال.‏

يُذكر أن المؤتمر، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة ‏النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انطلق أمس في مدينة إنشيون، ‏ويختتم أعماله في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة وزراء وكبار مسؤولين ‏وخبراء ومختصين في قطاع الطاقة النووية من مختلف دول العالم.‏