الثروة السمكية في سوريا.. جهودٌ لتعزيز الحماية ومواجهة التحديات البيئية ‏

دمشق-سانا‏

تواجه الثروة السمكية في سوريا تحديات متزايدة بفعل التلوث والتغيرات المناخية والصيد الجائر، ‏ما يجعل حمايتها وتنظيم استثمارها ضرورة للحفاظ على التنوع الحيوي وضمان استدامة الموارد، وتعمل الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية على تطوير أدوات الرصد والبحث العلمي، ‏والتوسع في مشاريع الاستزراع السمكي لمواجهة هذه التحديات.‏

مدير مديرية البحوث في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية هيثم ديب، أكد في تصريح ‏لـ سانا أن حماية الثروة السمكية تتطلب تكثيف الدراسات والأبحاث البحرية، ومراقبة جودة المياه، ‏ورصد الأنواع الدخيلة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على البيئة ‏البحرية والمخزون السمكي.‏

تعزيز الرصد البحري

وأشار ديب إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في مراقبة البيئة البحرية، إذ تتيح الأقمار ‏الصناعية والاستشعار عن بعد متابعة درجات حرارة المياه وتركيز الكلوروفيل والعوالق البحرية، ‏ورصد بقع التلوث النفطي والازدهار الطحلبي.‏

وأوضح ديب أن الحساسات البحرية تساعد على قياس الأكسجين والملوحة والحموضة والعكارة ‏بصورة مستمرة، وتوفير إنذارات مبكرة عند حدوث تغيرات بيئية، فيما تسهم نظم المعلومات ‏الجغرافية في تحديد مواقع التلوث ومناطق الصيد والاستزراع المناسبة.‏

وبيّن أن المسح الصوتي والسونار يوفران بيانات عن قاع البحر وتجمعات الأسماك وتقدير ‏المخزون السمكي، مشدداً على أهمية ربط البيانات المعتمدة على الأقمار الصناعية بالقياسات ‏الميدانية والمخبرية، والتعاون مع المراكز البحثية، ومنها المعهد العالي للبحوث البحرية وجامعة ‏اللاذقية، لتنفيذ المسوحات وجمع العينات ومتابعة الأنواع الغازية.‏

إجراءات الحماية

قال ديب: إن تعزيز الصيد المستدام يتطلب تطبيق فترات الراحة البيولوجية خلال مواسم ‏التكاثر، وتنظيم التراخيص، ومكافحة وسائل الصيد المخالفة، ومنها المتفجرات والسموم والصعق ‏الكهربائي والشباك غير القانونية، وفق التشريعات الناظمة.‏

وشدد على ضرورة استخدام الشباك ذات الفتحات القانونية التي تسمح بخروج الأسماك الصغيرة ‏والكائنات غير المستهدفة، وتوعية الصيادين بكيفية التعامل مع السلاحف البحرية العالقة في ‏الشباك وإعادتها إلى البحر دون أذى، إلى جانب التنسيق لإقامة محميات بحرية وشاطئية تحافظ ‏على موائل الكائنات البحرية ومناطق تكاثرها.‏

الصيد الجائر والتلوث ‏

لفت مدير مديرية البحوث في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ‏ إلى أن الصيد ‏الجائر والاستنزاف المفرط للمخزون السمكي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، رغم الجهود ‏المبذولة للحد من الصيد المخالف، مشيراً إلى استمرار بعض الممارسات الضارة، مثل الصيد ‏خلال مواسم التكاثر واستخدام الشباك ذات الفتحات الضيقة، إضافة إلى استخدام وسائل صيد ‏مدمرة، ومنها المتفجرات التي تراجع انتشارها خلال الفترة الحالية.‏

وأشار ديب إلى أن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمخلفات الصناعية في ‏البحر والأنهار، يؤدي إلى تراجع جودة المياه، نتيجة تراكم المواد العضوية والمغذيات والملوثات، ‏الأمر الذي يشجع نمو الطحالب، ويؤدي تحللها إلى استهلاك الأكسجين المذاب، بما يهدد حياة ‏الأسماك والكائنات البحرية.‏

الأنواع البحرية الدخيلة ‏

بيّن ديب أن ارتفاع حرارة مياه شرق المتوسط والتغيرات المناخية، إلى جانب انتقال الكائنات ‏عبر الممرات البحرية، أسهما في انتشار أنواع قادمة من البحر الأحمر إلى المتوسط عبر قناة ‏السويس، ضمن ظاهرة تعرف بالهجرة الليسيبسيانية.‏

ولفت إلى دور السفن التجارية في نقل الأنواع الغازية والطفيليات من خلال مياه الاتزان ‏والكائنات العالقة بهياكل السفن، مؤكداً ضرورة مراقبة السفن في الموانئ والتدقيق في سجلات ‏مياه الصابورة والشهادات الدولية، والتحقق من الالتزام بمعايير المنظمة البحرية الدولية الخاصة ‏بتبديل مياه الاتزان أو معالجتها.‏

خطط مستقبلية

قال ديب: إن الهيئة تتجه للتوسع في مشاريع الاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص العائمة ‏والمسطحات المائية الساحلية والداخلية، وتأهيل المفرخات ومراكز الأبحاث والمزارع الحكومية، ‏ومنها مراكز السن وشطحة وعين الطاقة، بهدف تعزيز إنتاج الإصبعيات الملائمة للبيئة ‏المحلية.‏