الدفاع التركية تنفي وجود بعثة في مطار أبو الظهور وتطالب إسرائيل بوقف اعتداءاتها

أنقرة-سانا



نفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، وجود أي بعثة عسكرية تابعة لها في مطار أبو الظهور شمال سوريا، سواء قبل الغارات الإسرائيلية على المطار أو أثناءها، مشددةً على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها وتلتزم بالقانون الدولي.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء: إن “الهجوم الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور هو عمل يستهدف الإضرار باستقرار سوريا وأمنها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك بنيتها التحتية”.



وطالبت الدفاع التركية إسرائيل بإنهاء اعتداءاتها والالتزام بالقانون الدولي، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.



وجددت الوزارة التأكيد على استمرار تركيا بدعم سوريا، مشيرةً إلى أن هذا الدعم يشمل جهود إعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز القدرات العسكرية، ضمن إطار مبدأ “دولة واحدة وجيش واحد”.



ولاقت الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري فجر الثلاثاء الماضي، إدانات واسعة، ‏وسط ‏دعوات للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة على ‏الأراضي السورية.‏



وأدانت سوريا بأشد العبارات ‌‏الاعتداء الإسرائيلي، وأكدت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم ‌‏المتحدة أنطونيو ‌‏‌‏غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن، أنه عدوان غير مبرر، وانتهاك صارخ لسيادة ‌‏سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن ‌‏‌‏والاستقرار في المنطقة.‏