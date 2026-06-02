عقب ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار.. قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخصان وأصيب 23 آخرون بجروح، جراء غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مدينة صور وعدداً من البلدات في جنوب لبنان، وذلك عقب ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على خفض ‏التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان‎.‎

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي شن غارات استهدفت أكثر من مبنى بمحيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور، ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت الوكالة: إن الغارات الإسرائيلية تسببت بأضرار مادية جسيمة في مباني المستشفى، ولا سيما في غرف العناية المركزة، وغرف المرضى، ومركز غسيل الكلى، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن غرف العناية الفائقة، ما حال دون إمداد المرضى بالأوكسجين.

وفي السياق ذاته، استهدفت غارات إسرائيلية مماثلة بلدة شحور في قضاء صور، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أمس الإثنين، الاتفاق على خفض ‏التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان‎.

وقال في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “أجريت مكالمة جيدة مع ‏حزب الله وقد وافقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار، حيث إن إسرائيل ‏لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموها‎”‎.

يشار إلى أن عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان ارتفع منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3433 قتيلاً و10395 جريحاً، وفق وزارة الصحة اللبنانية.