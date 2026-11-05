الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ميلان يتلقى خسارة مفاجئة أمام فيرينكفاروس في الدوري الأوروبي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ميلان يتلقى خسارة مفاجئة أمام فيرينكفاروس في الدوري الأوروبي

ميلان ميلان يتلقى خسارة مفاجئة أمام فيرينكفاروس في الدوري الأوروبي
ميلان يسقط على أرضه أمام فيرينكفاروس المجري

ميلانو-سانا

تلقى فريق أي سي ميلان الإيطالي خسارة مفاجئة على أرضه أمام فيرينكفاروس المجري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل ليني جوزيف هدفي الفريق المجري في الدقيقتين 52 و66، ورغم حصول ميلان على أفضلية عددية ابتداءً من الدقيقة 77، بعد طرد النيجيري باميديلي يوسف من صفوف الفريق المنافس، لم ينجح فريق المدرب البرتغالي أموريم في تفادي الخسارة.

وبهذه النتيجة، تراجع ميلان إلى المركز السادس والعشرين برصيد ثلاث نقاط، فيما حقق فيرينكفاروس انتصاره الرابع توالياً، ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب، بفارق هدف واحد خلف بورنموث المتصدر.

ماذا تعرف عن المجموعات الأربع في كأس العرب لكرة القدم 2025؟
بدء صيانة ملعب العشب الطبيعي في المدينة الرياضية بحمص
إنتر ميلان يعلن إصابة نجمه لاوتارو مارتينيز
النمسا تتأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين لكرة القدم
نادي “حمص الفداء” يضم المحترف الفرنسي أليون تيو لصفوف سلة الرجال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار