ميلان يتلقى خسارة مفاجئة أمام فيرينكفاروس في الدوري الأوروبي

ميلانو-سانا



تلقى فريق أي سي ميلان الإيطالي خسارة مفاجئة على أرضه أمام فيرينكفاروس المجري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.



سجل ليني جوزيف هدفي الفريق المجري في الدقيقتين 52 و66، ورغم حصول ميلان على أفضلية عددية ابتداءً من الدقيقة 77، بعد طرد النيجيري باميديلي يوسف من صفوف الفريق المنافس، لم ينجح فريق المدرب البرتغالي أموريم في تفادي الخسارة.



وبهذه النتيجة، تراجع ميلان إلى المركز السادس والعشرين برصيد ثلاث نقاط، فيما حقق فيرينكفاروس انتصاره الرابع توالياً، ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب، بفارق هدف واحد خلف بورنموث المتصدر.