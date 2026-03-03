بعد استهدافهما بمسيّرات… السفارتان الأمريكيتان في السعودية والكويت تعلنان الإغلاق

الكويت- الرياض-سانا

أعلنت السفارتان الأمريكيتان في السعودية والكويت اليوم الثلاثاء إغلاقاً مؤقتاً في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في الرياض إنها أغلقت أبوابها وألغت جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين، سواء الروتينية أو الطارئة، مؤكدة استمرار العمل بإشعار البقاء في المنازل في جدة والرياض والظهران، وداعيةً الأمريكيين المقيمين في المملكة إلى تجنّب زيارة السفارة حتى إشعار آخر.

وفي السياق نفسه، أوضحت السفارة الأمريكية في الكويت أنها ستغلق حتى إشعار آخر بسبب التوترات الإقليمية المتصاعدة، وأن جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة قد أُلغيت.

وكانت السفارتان تعرضتا أمس لهجمات بمسيرات إيرانية ألحقت أضراراً ماديّة خفيفة بالمباني، دون تسجيل إصابات.

وتواصل طهران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة في البنى التحتية.