إبراهيم فستق يحصد برونزية أولمبياد المعلوماتية الدولي في أول مشاركة له

دمشق-سانا‏

حقق الطالب إبراهيم فستق، الحائز الشهادة الثانوية العامة، ميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2026 الذي أقيم في ‏أوزبكستان، في أول مشاركة له بهذا المحفل العالمي، متوجاً رحلة من التدريب والمثابرة في مجال البرمجة التنافسية.‏

وأوضح فستق، في تصريح لـ سانا حول مسيرته نحو هذا الإنجاز، أنه حل في المرتبة 101 من أصل 375 مشاركاً، بفارق سبع ‏مراتب فقط عن الميدالية الفضية التي حصل صاحبها على المرتبة 94، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة أفضل خلال مشاركته ‏المقبلة.‏

رحلة مع البرمجة التنافسية

وبيّن فستق أن شغفه بالمعلوماتية بدأ في سن مبكرة بتأثير من شقيقه، الذي كان يدرس في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق ‏ويشارك في المسابقة البرمجية للجامعات «‏SCPC‏»، حيث جذبت أجواء المنافسات والمسابقات اهتمامه ودفعته إلى دخول هذا ‏المجال بجدية.‏

وبدأ فستق تدريباته عبر منصات عالمية متخصصة، منها «‏Codeforces‏» و«‏AtCoder‏»، قبل أن يشارك في عدد من ‏المسابقات والفعاليات البرمجية، من بينها «‏IIOT‏» و«‏SCPC‏» و«‏IOI‏» و«‏APIO‏»، إضافة إلى المسابقات التأهيلية والمحلية ‏التي تنظمها هيئة التميز والإبداع.‏

كما شارك في المعسكر التدريبي الأخير الذي نظمته الهيئة قبل أسبوع من توجه الفريق السوري إلى أوزبكستان للمشاركة في ‏الأولمبياد.‏

الإصرار يتغلب على التحديات

وأشار فستق إلى أن عدم قبوله في الفريق الوطني للمعلوماتية بعد الصف التاسع لم يثنه عن مواصلة التدريب، إذ دفعه شغفه ‏بالمجال إلى الاستمرار وتطوير مهاراته، إلى جانب الدعم الذي تلقاه من أسرته.‏

ولفت إلى أن قلة التحفيز كانت من أبرز التحديات التي واجهته، لكنه تجاوزها من خلال الانضمام إلى مجتمعات ومجموعات ‏مهتمة بالبرمجة التنافسية، أتاحت له التدرب والتفاعل مع آخرين يشاركونه الاهتمام نفسه.‏

وعن طبيعة منافسات الأولمبياد، أوضح فستق أن المسائل جاءت متنوعة من حيث الأفكار، فيما أتاح توزيع النقاط للمشاركين ‏بمستوياتهم المختلفة فرصة لإظهار قدراتهم.‏

وأكد أن حب المنافسة يمنحه دافعاً مستمراً للتدريب وتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن البرمجة التنافسية تسهم في تطوير ‏التفكير والتحليل والقدرة على التعامل مع المسائل بأساليب مختلفة.‏

طموح لمزيد من الإنجازات

وأكد فستق أنه سيواصل التدريب والعمل على تطوير مستواه والمشاركة في مسابقات جديدة، سعياً إلى تحقيق نتائج أفضل، ‏معتبراً أن خوض تجربة الأولمبيادات العلمية يفتح أمام الطلاب فرصاً واسعة ويكسبهم مهارات نوعية في مسيرتهم العلمية.‏

ونوه بدعم هيئة التميز والإبداع وروح التعاون بين أعضاء الفريق السوري، مشيراً إلى الجهود التي بذلها المشرفون في تدريب ‏المشاركين ومساندتهم.‏

واعتبر فستق أن تحقيق إنجاز عالمي باسم سوريا يمثل مصدر فخر له، معرباً عن ثقته بإمكانية تحقيق المزيد من النتائج المتميزة ‏مستقبلاً.‏

ومثّل سوريا في الدورة الـ38 من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية «‏IOI 2026‌‏»، التي أقيمت في جمهورية أوزبكستان بين الـ9 ‏والـ16 من آب الجاري، أربعة طلاب هم: هادي سليمان من دمشق، الذي أحرز ميدالية فضية وحل في المرتبة 89، وغسان ‏حسن من دمشق، وإبراهيم فستق من دمشق الحائز الميدالية البرونزية، ومحمد أديب عبيدو من حلب.‏