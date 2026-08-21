إبراهيم فستق يحصد برونزية أولمبياد المعلوماتية الدولي في أول مشاركة له

دمشق-سانا
حقق الطالب إبراهيم فستق، الحائز الشهادة الثانوية العامة، ميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2026 الذي أقيم في أوزبكستان، في أول مشاركة له بهذا المحفل العالمي، متوجاً رحلة من التدريب والمثابرة في مجال البرمجة التنافسية.
وأوضح فستق، في تصريح لـ سانا حول مسيرته نحو هذا الإنجاز، أنه حل في المرتبة 101 من أصل 375 مشاركاً، بفارق سبع مراتب فقط عن الميدالية الفضية التي حصل صاحبها على المرتبة 94، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة أفضل خلال مشاركته المقبلة.
رحلة مع البرمجة التنافسية
وبيّن فستق أن شغفه بالمعلوماتية بدأ في سن مبكرة بتأثير من شقيقه، الذي كان يدرس في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق ويشارك في المسابقة البرمجية للجامعات «SCPC»، حيث جذبت أجواء المنافسات والمسابقات اهتمامه ودفعته إلى دخول هذا المجال بجدية.
وبدأ فستق تدريباته عبر منصات عالمية متخصصة، منها «Codeforces» و«AtCoder»، قبل أن يشارك في عدد من المسابقات والفعاليات البرمجية، من بينها «IIOT» و«SCPC» و«IOI» و«APIO»، إضافة إلى المسابقات التأهيلية والمحلية التي تنظمها هيئة التميز والإبداع.
كما شارك في المعسكر التدريبي الأخير الذي نظمته الهيئة قبل أسبوع من توجه الفريق السوري إلى أوزبكستان للمشاركة في الأولمبياد.
الإصرار يتغلب على التحديات
وأشار فستق إلى أن عدم قبوله في الفريق الوطني للمعلوماتية بعد الصف التاسع لم يثنه عن مواصلة التدريب، إذ دفعه شغفه بالمجال إلى الاستمرار وتطوير مهاراته، إلى جانب الدعم الذي تلقاه من أسرته.
ولفت إلى أن قلة التحفيز كانت من أبرز التحديات التي واجهته، لكنه تجاوزها من خلال الانضمام إلى مجتمعات ومجموعات مهتمة بالبرمجة التنافسية، أتاحت له التدرب والتفاعل مع آخرين يشاركونه الاهتمام نفسه.
وعن طبيعة منافسات الأولمبياد، أوضح فستق أن المسائل جاءت متنوعة من حيث الأفكار، فيما أتاح توزيع النقاط للمشاركين بمستوياتهم المختلفة فرصة لإظهار قدراتهم.
وأكد أن حب المنافسة يمنحه دافعاً مستمراً للتدريب وتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن البرمجة التنافسية تسهم في تطوير التفكير والتحليل والقدرة على التعامل مع المسائل بأساليب مختلفة.
طموح لمزيد من الإنجازات
وأكد فستق أنه سيواصل التدريب والعمل على تطوير مستواه والمشاركة في مسابقات جديدة، سعياً إلى تحقيق نتائج أفضل، معتبراً أن خوض تجربة الأولمبيادات العلمية يفتح أمام الطلاب فرصاً واسعة ويكسبهم مهارات نوعية في مسيرتهم العلمية.
ونوه بدعم هيئة التميز والإبداع وروح التعاون بين أعضاء الفريق السوري، مشيراً إلى الجهود التي بذلها المشرفون في تدريب المشاركين ومساندتهم.
واعتبر فستق أن تحقيق إنجاز عالمي باسم سوريا يمثل مصدر فخر له، معرباً عن ثقته بإمكانية تحقيق المزيد من النتائج المتميزة مستقبلاً.
ومثّل سوريا في الدورة الـ38 من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية «IOI 2026»، التي أقيمت في جمهورية أوزبكستان بين الـ9 والـ16 من آب الجاري، أربعة طلاب هم: هادي سليمان من دمشق، الذي أحرز ميدالية فضية وحل في المرتبة 89، وغسان حسن من دمشق، وإبراهيم فستق من دمشق الحائز الميدالية البرونزية، ومحمد أديب عبيدو من حلب.