الجمعة 21 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: وزارة العدل تطلق منصة الوساطة القضائية لتعزيز التسوية الودية للمنازعات
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزارة العدل تطلق منصة الوساطة القضائية لتعزيز التسوية الودية للمنازعات

IMG 0239 copy 2 وزارة العدل تطلق منصة الوساطة القضائية لتعزيز التسوية الودية للمنازعات

دمشق-سانا

أطلقت وزارة العدل السورية منصة الوساطة القضائية بهدف تعزيز ثقافة التسوية الودية للمنازعات، وترسيخ مفهوم الوساطة بوصفها مساراً مرناً وفاعلاً للوصول إلى حلول توافقية وتعزيز العدالة.
 
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنه يمكن الدخول إلى منصة الوساطة القضائية عبر الرابط:
 
وكانت وزارة العدل السورية  نظمت الثلاثاء الماضي المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، بحضور عدد من ‏الوزراء والمسؤولين والخبراء والقضاة والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع ‏بدمشق، بهدف بحث دور الوساطة القضائية في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة ومرنة لتسوية ‏المنازعات.‏
 

الأمن الداخلي يلقي القبض على يوسف خالد المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب
تركيب أربع منظومات طاقة بديلة لمحطات تحلية المياه بالحسكة
اختتام ورشة للمركز الوطني لمكافحة الألغام في سوريا حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة
الجمعية الفلكية السورية: التقويم الهجري دقة علمية ومرجع لحسابات الملاحة الفضائية
وزيرا الإعلام والإدارة المحلية يبحثان آليات التعاون المشترك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك