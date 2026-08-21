وزارة العدل تطلق منصة الوساطة القضائية لتعزيز التسوية الودية للمنازعات

دمشق-سانا

أطلقت وزارة العدل السورية منصة الوساطة القضائية بهدف تعزيز ثقافة التسوية الودية للمنازعات، وترسيخ مفهوم الوساطة بوصفها مساراً مرناً وفاعلاً للوصول إلى حلول توافقية وتعزيز العدالة.



وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنه يمكن الدخول إلى منصة الوساطة القضائية عبر الرابط:



وكانت وزارة العدل السورية نظمت الثلاثاء الماضي المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، بحضور عدد من ‏الوزراء والمسؤولين والخبراء والقضاة والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع ‏بدمشق، بهدف بحث دور الوساطة القضائية في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة ومرنة لتسوية ‏المنازعات.‏

