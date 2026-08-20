تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم وارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، في ظل استمرار أسعار النفط المرتفعة في تأجيج المخاوف بشأن التضخم، في حين ساعد تعافي أسواق السندات العالمية عقب تدخل وزارة الخزانة الأمريكية على الحد من الخسائر.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق الجلسة منخفضاً 0.12 بالمئة عند 650.35 نقطة، مسجلاً سابع تراجع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ أيلول 2023.

وسجل المؤشر الفرنسي كاك 40 أداء أضعف من نظرائه الأوروبيين، متراجعاً 0.6 بالمئة مع هبوط أسهم شركات السلع الفاخرة، وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة مع صعود العقود الآجلة لخام برنت 2.2 بالمئة، لكن ارتفاع أسعار النفط دفع أسهم قطاع السفر والترفيه إلى التراجع 0.7 بالمئة.

وأدى تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى تقليص الآمال باستئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز 90 دولاراً للبرميل في الأيام القليلة الماضية، وأعاد إحياء المخاوف التضخمية لدى المستثمرين العالميين.