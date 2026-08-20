وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان مستجدات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما فيها سوريا، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال، الأوضاع في سوريا على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية.

وكان الوزيران أكدا الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.

وحسب البيان، فإن الوزيرين شددا أيضاً خلال الاتصال على ضرورة تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة، والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرين إلى ضرورة العودة الى المسارات الدبلوماسية وخفض حدة التصعيد العسكري الجاري بالمنطقة.

وحول تطورات القضية الفلسطينية، أكد الوزيران أهمية مواصلة بذل الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق، بما يفتح المجال أمام تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية الرامية لتثبيت التهدئة واستكمال المسار نحو تحقيق السلام والاستقرار.

وفيما يخص التطورات في الضفة الغربية، حذر الوزيران من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدين أنه يشكل تهديداً خطيراً لوحدة الأراضي الفلسطينية، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.