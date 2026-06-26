عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إتمام عملية تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا، جرت بصيغة 160 مقابل 160 أسيراً من كل جانب، وبوساطة إنسانية من الإمارات العربية المتحدة.



وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع “روسيا اليوم”، أن العسكريين الروس الذين شملتهم العملية نُقلوا إلى بيلاروس، حيث استقبلتهم مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، مؤكدة أن الجهود الإماراتية لعبت دوراً إيجابياً في إنجاح التبادل رغم تعقيدات الوضع الراهن.



من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن بلاده تمكنت من استعادة 160 جندياً أوكرانياً كانوا محتجزين منذ عام 2022، وفق ما نقلت فرانس برس.



وتعد عمليات تبادل الأسرى أحد المسارات القليلة للتعاون بين موسكو وكييف منذ اندلاع الحرب في شباط عام 2022، وتشمل عادةً تبادل جنود أحياء أو رفات قتلى.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري نجاح عملية مماثلة لتبادل الأسرى بوساطة من دولة الإمارات.