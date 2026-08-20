الحصري: إنجاز 80 بالمئة من تأهيل مطار القامشلي تمهيداً للتشغيل التجريبي

القامشلي-سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن نسبة إنجاز أعمال التأهيل ورفع الجاهزية في مطار القامشلي الدولي بلغت نحو 80 بالمئة، مع استمرار العمل لاستكمال الأعمال الفنية والتشغيلية المتبقية.
وأوضح الحصري، في تصريح نشرته الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأعمال الجارية تشمل تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والأنظمة المرتبطة بسلامة المطار وأمنه وتشغيله.
وأشار إلى أنه عقب استكمال هذه الأعمال ستجرى الاختبارات والتقييمات الفنية اللازمة، للتحقق من جاهزية المطار وفق المتطلبات المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التشغيل التجريبي.
وبيّن الحصري أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً واضحاً لتنفيذ أعمال التأهيل، لافتاً إلى أن تحديد موعد التشغيل يرتبط بنتائج تقييم الجاهزية الفنية الفعلية.
وأكد أن الأولوية تتمثل في إعادة المطار إلى الخدمة بصورة آمنة ومستقرة، وبجاهزية تتيح له استيعاب حركة جوية منتظمة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي باشرت، في الـ25 من شباط الماضي، أعمال إعادة تأهيل مطار القامشلي الدولي، ضمن خطة تهدف إلى رفع جاهزيته الفنية وإعادته إلى الخدمة بكامل طاقته التشغيلية.