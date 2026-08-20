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الحصري: إنجاز 80 بالمئة من تأهيل مطار القامشلي تمهيداً للتشغيل التجريبي

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القامشلي-سانا‏

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن نسبة إنجاز أعمال التأهيل ورفع الجاهزية في مطار ‏القامشلي الدولي بلغت نحو 80 بالمئة، مع استمرار العمل لاستكمال الأعمال الفنية والتشغيلية المتبقية.‏

وأوضح الحصري، في تصريح نشرته الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأعمال الجارية تشمل تأهيل البنية التحتية ‏والتجهيزات والأنظمة المرتبطة بسلامة المطار وأمنه وتشغيله.‏

وأشار إلى أنه عقب استكمال هذه الأعمال ستجرى الاختبارات والتقييمات الفنية اللازمة، للتحقق من جاهزية المطار وفق ‏المتطلبات المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التشغيل التجريبي.‏

وبيّن الحصري أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً واضحاً لتنفيذ أعمال التأهيل، لافتاً إلى أن تحديد موعد التشغيل يرتبط بنتائج تقييم ‏الجاهزية الفنية الفعلية.‏

وأكد أن الأولوية تتمثل في إعادة المطار إلى الخدمة بصورة آمنة ومستقرة، وبجاهزية تتيح له استيعاب حركة جوية منتظمة.‏

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي باشرت، في الـ25 من شباط الماضي، أعمال إعادة تأهيل مطار القامشلي ‏الدولي، ضمن خطة تهدف إلى رفع جاهزيته الفنية وإعادته إلى الخدمة بكامل طاقته التشغيلية.‏

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