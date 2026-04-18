سنتكوم: عودة 21 سفينة إلى إيران منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على سواحلها

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عودة 21 سفينة إلى إيران منذ بدء الحصار البحري المفروض على سواحلها، والذي دخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقالت القيادة في بيان لها أمس الجمعة على منصة إكس: ” تقوم المدمرة يو أس أس مايكل ميرفي (DDG 112) ذات الصواريخ الموجهة بدوريات في بحر العرب، حيث تفرض القوات الأمريكية الحصار البحري على السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو الخروج منها”.

وأضافت: إنه”منذ بدء الحصار، امتثلت 21 سفينة لتوجيهات القوات الأمريكية للالتفاف والعودة إلى إيران”.

وتتجه أمريكا إلى تطبيق “قانون الغنائم البحرية” في مضيق هرمز، وهو إطار قانوني ذو أصل دولي يُستخدم في النزاعات البحرية، ويسمح هذا القانون باعتراض السفن وتفتيشها، بل حتى احتجازها إن كانت تنقل مواد محظورة أو تدعم المجهود الحربي للعدو، كما يتيح استهداف السفن التجارية المحايدة إذا كانت تقدم مساهمة فعّالة في العمل العسكري.