ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي تدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

photo 2026 06 18 19 13 24 ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي تدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الرياض-سانا

أدانت ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس بأشد العبارات تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، محملة إسرائيل المسؤولية عن هذه الاعتداءات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزراء خارجية كل من السعودية ومصر وتركيا والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان دعوا المجتمع الدولي إلى “إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.

وشدد الوزراء على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً واضحاً لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، محملين السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات.

وجدد وزراء الخارجية تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، ودعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت أمس الأربعاء، قيام مستوطنين بإحراق مسجدين بالضفة الغربية.

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