الشيباني: زيارة باكستان محطة تاريخية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أن زيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية شكّلت محطة مهمة في تعزيز ‏العلاقات الأخوية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.‏

وقال الوزير الشيباني في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الخميس: «نختتم اليوم الزيارة التاريخية والناجحة إلى جمهورية ‏باكستان الإسلامية، التي شكّلت محطة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية السورية ـ الباكستانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين ‏البلدين».‏

وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ووزير الخارجية نائب رئيس ‏الوزراء محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير الداخلية محسن نقوي، ووزير التجارة جام ‏كمال خان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.‏

كما ثمّن ما أبداه المسؤولون الباكستانيون من حرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وباكستان وتطوير مجالات التعاون ‏بينهما.‏

وكان الوزير الشيباني وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة لوزير خارجية ‏سوري إلى باكستان منذ 19 عاماً، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل والتعاون في ‏مختلف المجالات.‏

وخلال الزيارة، بحث وزير الخارجية مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بين ‏البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.‏

كما أجرى مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار تناولت تعزيز العلاقات الثنائية ‏والتعاون المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، فيما أكد الجانب الباكستاني دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ‏

وشملت لقاءات الوزير الشيباني قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير التجارة جام كمال خان، ووزير الداخلية محسن ‏نقوي، وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري، وفتح مجالات تعاون بين القطاعين ‏العام والخاص، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليميين.‏