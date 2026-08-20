الشيباني: زيارة باكستان محطة تاريخية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون

دمشق-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أن زيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية شكّلت محطة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
وقال الوزير الشيباني في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الخميس: «نختتم اليوم الزيارة التاريخية والناجحة إلى جمهورية باكستان الإسلامية، التي شكّلت محطة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية السورية ـ الباكستانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين».
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ووزير الخارجية نائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير الداخلية محسن نقوي، ووزير التجارة جام كمال خان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كما ثمّن ما أبداه المسؤولون الباكستانيون من حرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وباكستان وتطوير مجالات التعاون بينهما.
وكان الوزير الشيباني وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ 19 عاماً، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل والتعاون في مختلف المجالات.
وخلال الزيارة، بحث وزير الخارجية مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما أجرى مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، فيما أكد الجانب الباكستاني دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وشملت لقاءات الوزير الشيباني قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير التجارة جام كمال خان، ووزير الداخلية محسن نقوي، وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري، وفتح مجالات تعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليميين.