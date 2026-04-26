مباحثات قطرية سعودية لخفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بملف وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاتصال عن أمله في استجابة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري أكد في وقت سابق اليوم الأحد ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، محذراً من مغبّة استخدامها ورقة للضغط أو للمساومة.