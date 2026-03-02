الاتحاد الأوروبي يحذّر من تداعيات التصعيد العسكري على الشرق الأوسط وأوروبا

بروكسل-سانا

حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، من عواقب استمرار التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها، عقب اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الاتحاد: “ينبغي ألا تؤدي الأحداث الجارية في إيران إلى تصعيد يمكن أن يهدد الشرق الأوسط وأوروبا وما يتخطى حدودهما، مع عواقب لا يمكن توقعها، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي”.

وشدّدت كالاس على أن هجمات إيران على عدد من دول الشرق الأوسط لا يمكن تبريرها.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل لليوم الثاني شنَّ سلسلة من الضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، باستخدام ذخائر دقيقة تُطلق من الجو والبر والبحر، فيما تشنُّ إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، إضافة إلى الاعتداء على خمس دول خليجية والأردن، ما أوقع ضحايا ومصابين من المدنيين، وألحق أضراراً مادية.