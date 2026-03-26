قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين وتصيب 6.. والمستوطنون يستولون على أراض في الضفة

وفا

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 9 فلسطينيين، وأصابت 6 آخرين بالرصاص، فيما استولى مستوطنون على مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن جنود الاحتلال اقتحموا أحياء في طولكرم، وبلدات عين سينيا في رام الله، وزيتا جماعين في نابلس، والظاهرية ومخيم الفوار في الخليل، ومخيم عقبة جبر في أريحا واعتقلت 9 فلسطينيين.

كما استولى مستوطنون على مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة عيون جنوب طوباس، ومنطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وبلدة أمرين شمال غرب نابلس، ونصبوا خياماً تمهيداً لإقامة بؤر استطيانية.

وأصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال حمايتها المستوطنين عند اقتحامهم بلدة أمرين.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت أمس المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

