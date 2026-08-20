غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد لبناني فرص التكامل الصناعي والاستثمار المشترك

دمشق-سانا



بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، اليوم الخميس، مع وفد اقتصادي من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير «إرادة» اللبناني برئاسة لؤي ملص، وبمشاركة رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين سوريا ولبنان، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين قطاعي الأعمال في البلدين.



وأكد المولوي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الغرفة أن أبواب غرفة صناعة دمشق وريفها مفتوحة أمام التعاون مع الأشقاء ودول الجوار، لاستكشاف فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمار المشترك، معرباً عن تقديره للجهود والمبادرات التنموية التي ينفذها تجمع «إرادة»، والتي تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه.

تحقيق التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان

من جانبه، أوضح ملص أن السوق السورية تمثل أولوية استراتيجية للتجمع، لافتاً إلى أن استقرار الاقتصاد السوري وازدهاره ينعكسان بشكل مباشر وإيجابي على لبنان، والعكس صحيح، مؤكداً أن الهدف من التعاون لا يقوم على المنافسة، وإنما على تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.



بدورها، أشارت السمان إلى أن الصناعة السورية تمر بمرحلة تحول تواجه خلالها تحديات مرتبطة بالانتقال من سياسة السوق المغلق إلى اقتصاد السوق المفتوح، ما يتطلب خدمات متخصصة في إعادة الهيكلة وتطوير التسويق الخارجي والامتياز التجاري، معتبرة أن الخبرات اللبنانية يمكن أن تسهم في تطوير المنتج السوري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير.

فتح قنوات تشبيك بين قطاعات الأعمال المتشابهة

واتفق الجانبان على أهمية فتح قنوات تشبيك مباشرة بين قطاعات الأعمال المتشابهة، ووضع خطة عمل مشتركة لتطوير التكامل الصناعي والخدمي، كما بحثا مقترح تنظيم فعالية أعمال مشتركة أو معرض بالتنسيق مع مجلس الأعمال السوري اللبناني، بهدف ربط الشركات اللبنانية الراغبة في الاستثمار مع نظيراتها السورية الباحثة عن شراكات وخدمات متخصصة.



ويُعد اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير «إرادة» تجمعاً اقتصادياً واجتماعياً لبنانياً تأسس عام 2013، ويعمل على دعم قطاع الأعمال والشركات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.