نائب وزير الخارجية التركي: إسرائيل مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة

العريش/مصر-سانا

حمل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن يلماز قوله اليوم خلال زيارة وفد تركي إلى معبر رفح البري: “إن إسرائيل مُذنبة بحق الإنسانية، وإن الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق شعب أعزل في غزة تهدد المنطقة بأكملها”.

وأضاف يلماز: إن تركيا مستمرة في دعم الفلسطينيين في غزة، وإنها قطعت العلاقات التجارية مع إسرائيل، مطالباً المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية في القطاع، والتحرك العاجل لحماية الفلسطينيين مع إصدار حكم ضد إسرائيل؛ لدفع تعويضات لإعادة إعمار القطاع.

ودعا يلماز الى محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين، وتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال، دون الإخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.

وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وتفرض حصاراً خانقاً أديا إلى استشهاد أكثر من 64 ألف فلسطيني جراء الحرب وسياسة التجويع، وسط تجاهل تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية حول ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.