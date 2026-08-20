وزير التربية يبحث مع محافظ السويداء ترتيبات الدورة الامتحانية الاستثنائية لضمان ‏سيرها بسلاسة

السويداء-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ السويداء مصطفى البكور اليوم الخميس، الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالدورة الامتحانية الاستثنائية الخاصة بطلاب محافظة السويداء، للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي ‌‏والثانوية العامة بفروعها كافة، وذلك بهدف ضمان سيرها بسلاسة وفق المعايير المحددة.

وناقش الاجتماع الموسع آلية تنظيم لجان الامتحانات، وتأمين المستلزمات اللوجستية، وتوزيع المراكز الامتحانية بما يلائم أعداد الطلاب في المحافظة والمناطق المجاورة، كما جرى استعراض الجداول الزمنية، وآليات رصد الغياب، وضوابط سير ‏الاختبارات، إضافةً للتنسيق بين مديريات التربية وهيئة الأبنية المدرسية لتجهيز المراكز ‏الامتحانية، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وإنجاز الدورة بكفاءة عالية.‏

برنامج الدورة الامتحانية الاستثنائية سيصدر اليوم

وفي تصريح لـ سانا، نوّه تركو بأهمية صدور المرسوم رقم “163″ للعام 2026، مؤكداً أن وزارة التربية والوزارات الأخرى ومحافظات السويداء ودرعا وريف دمشق استنفرت كل إمكاناتها منذ صدور المرسوم لتأمين الأماكن المؤهلة لتقديم الامتحانات، وتجهيزها بكل المستلزمات.

وأشار تركو إلى أن البرنامج الامتحاني الخاص بالدورة الامتحانية الاستثنائية للشهادتين سيصدر هذا اليوم، مؤكداً جاهزية وزارة التربية لتقديم كل الإمكانات والتسهيلات ليتمكن أبناء السويداء من ممارسة حقهم في تقديم الامتحانات، ومواصلة تعليمهم بكل يسر.

ضرورة إكمال المسيرة التعليمية للطلاب

من جانبه، أشار البكور إلى أن الزيارة تركزت على متابعة الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإنجاح الدورة الاستثنائية، بما في ذلك تجهيز المراكز والقاعات الامتحانية، وتأمين المستلزمات المطلوبة، وتنظيم آليات استقبال الطلاب وتوزيعهم، بما يضمن انسيابية العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على أداء امتحاناتهم.

ووجه البكور رسالةً إلى طلاب السويداء وذويهم بضرورة الاستفادة من هذه الدورة وإكمال المسيرة التعليمية، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والوقوف مع الطلبة في الفرصة الحالية لتنتهي هذه الأزمة وتعود المسيرة التعليمية في المحافظة إلى سابق عهدها.

وضم الاجتماع معاون الوزير للشؤون التعليمية أحمد الحسن، ومدير تربية درعا محمد الكفري، ومدير هيئة الأبنية المدرسية محمد الحنون، ومعاون منطقة شهبا والوفد المرافق من وزارة التربية، والقيادات التربوية المعنية.

كما أجرى وزير التربية جولة على عدد من المدارس في ريف السويداء الشمالي للاطلاع على واقعها ومستوى جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال الدورة الامتحانية الاستثنائية‏.

وكانت انطلقت أمس أعمال تجهيز المدارس والمراكز الامتحانية في منطقة الريف الشمالي لمحافظة السويداء، استعداداً لاستقبال طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافةً المتقدمين للدورة الامتحانية الاستثنائية، وذلك إثر إصدار الرئيس أحمد الشرع ‏المرسوم رقم “163” لعام ‌‏2026 والذي أتاح لطلاب المحافظة فرصة التقدم للامتحانات وفق القواعد والشروط المعتمدة.