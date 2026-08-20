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الشيباني يبحث مع وزير التجارة الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة

photo 2026 08 20 17 58 39 الشيباني يبحث مع وزير التجارة الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة


إسلام آباد‏-سانا ‏
 
بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسلامية جام كمال خان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري.
 
وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة إسلام آباد، بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
 
وكان الشيباني التقى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها في إسلام آباد، وبحث معه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

photo 2026 08 20 17 58 39 2 الشيباني يبحث مع وزير التجارة الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة
photo 2026 08 20 17 58 39 3 الشيباني يبحث مع وزير التجارة الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة
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