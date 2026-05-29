أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين تناولا خلال الاتصال الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة؛ حيث شدد أمير قطر على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واعتماد لغة الحوار بين كل الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر والأزمات.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره للدور الذي تضطلع به الدوحة في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مشيداً بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة.

كما تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وكان أمير قطر والرئيس الأمريكي بحثا في الـ 23 من الشهر الجاري خلال اتصال هاتفي مماثل، الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.