أمين سر الفاتيكان: الوضع في غزة بات أكثر خطورة ومأساوية

روما-سانا
اكد أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال “بييترو بارولين” أن الوضع في قطاع غزة بات أكثر خطورة ومأساوية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن بارولين قوله: “نخشى أن نعتاد على هذه المجزرة فهناك أشخاص يقتلون وهم يبحثون عن لقمة خبز وأشخاص يدفنون تحت أنقاض بيوتهم ويقصفون في المستشفيات والمخيمات والنازحون يجبرون على التنقل من مكان لآخر في أرض ضيقة ومكتظة “مؤكداً انه” من غير المقبول وغير المبرر اختزال البشر إلى مجرد ضحايا جانبيين”.

وشدد بارولين على “رفض العنف كحل” مشيراً إلى ان “الحرب أفرزت نتائج كارثية وغير إنسانية وبات الوضع في غزة أكثر خطورة ومأساوية بعد حرب مدمرة حصدت عشرات الآلاف من القتلى بينهم أطفال ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا هناك”.

وتدخل حرب الإبادة الشاملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة غداً عامها الثالث، وقد أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 235 ألف فلسطيني فضلا عن دمار كبير في البنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.

