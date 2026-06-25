قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر تدعو الاتحاد الأوروبي لتوضيح نظام خفض انبعاث الميثان



الدوحة-سانا



وقعت قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر بياناً مشتركاً دعت فيه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EUMR)، بما يضمن وضوح آليات التطبيق وعدم تأثيرها في أمن الطاقة والتعاقدات طويلة الأجل.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أنه تم توجيه البيان كرسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووقعها وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير الدولة النيجيري لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز إكبيريكبي إيكبو، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.



وأكدت الدول الأربع، التي تعد من أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، التزامها بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وضمان أمن الطاقة فيه، معربة عن دعمها لأهدافه المتعلقة بالاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.



وأوضح الموقعون أن النظام الأوروبي الخاص بخفض انبعاثات الميثان ما زال يفتقر إلى بعض التفاصيل الفنية وآليات التنفيذ الواضحة، رغم دخوله حيز التنفيذ المقرر في كانون الثاني 2027، الأمر الذي يثير مخاوف الموردين ويؤثر في قدرتهم على التخطيط المستقبلي وإبرام العقود طويلة الأجل.



كما حذرت الرسالة من تداعيات مالية وقانونية محتملة على عقود للطاقة تقدر قيمتها بعشرات مليارات اليوروهات، واقترحت اعتماد فترة انتقالية تتضمن تعليق بعض متطلبات التنفيذ، ومنح مزيد من الوقت لتطوير آليات الامتثال، وعدم فرض عقوبات خلال تلك المرحلة.



وأكد الموقعون في ختام الرسالة أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنتجي الطاقة للوصول إلى تطبيق فعّال للتشريعات الجديدة يحقق الأهداف البيئية المنشودة ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار أسواق الطاقة وأمن الإمدادات.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، في إطار خططه لتحقيق الحياد المناخي وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ويشمل ذلك متطلبات جديدة تطبق على موردي النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية اعتباراً من عام 2027