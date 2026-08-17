مسيّرتان إيرانيتان تستهدفان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

بغداد-سانا
أعلن جهاز “مكافحة إرهاب كردستان”، اليوم الإثنين، عن استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين.
وقال الجهاز، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): “وفقاً لمعلومات جهاز مكافحة إرهاب كردستان، إنّ طائرتين مسيّرتين من طراز حديد-110 انطلقتا من جهة إيران، واستهدفتا مكتب رئيس وزراء الإقليم الخاص، ومقر إقامة مدير جهاز الأمن على بعد 30 كم شمال مدينة أربيل”، لافتاً إلى “عدم تسجيل أي خسائر بشرية”.
وأعرب الجهاز عن “إدانته بشدة لهذه الهجمات والانتهاكات”، مؤكداً أنّها “غير مقبولة ويتحمل الجناة المسؤولية الكاملة عن عواقبها”.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أعلن في التاسع من الشهر الجاري عن تمكُّن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك واعتقال عناصر شبكة كانت بحوزتها طائرات مسيرة، وتخطط لتنفيذ عمليات موجهة ضد أهداف محددة.