مسيّرتان إيرانيتان تستهدفان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

photo 2026 08 17 12 38 41 مسيّرتان إيرانيتان تستهدفان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

بغداد-سانا‏

أعلن جهاز “مكافحة إرهاب كردستان”، اليوم الإثنين، عن استهداف مكتب رئيس حكومة ‏إقليم كردستان العراق ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين.‏

وقال الجهاز، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): “وفقاً لمعلومات جهاز مكافحة ‏إرهاب كردستان، إنّ طائرتين مسيّرتين من طراز حديد-110 انطلقتا من جهة إيران، ‏واستهدفتا مكتب رئيس وزراء الإقليم الخاص، ومقر إقامة مدير جهاز الأمن على بعد 30 ‏كم شمال مدينة أربيل”، لافتاً إلى “عدم تسجيل أي خسائر بشرية”.‏

وأعرب الجهاز عن “إدانته بشدة لهذه الهجمات والانتهاكات”، مؤكداً أنّها “غير مقبولة ‏ويتحمل الجناة المسؤولية الكاملة عن عواقبها”.‏

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أعلن في التاسع من الشهر الجاري ‏عن تمكُّن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك واعتقال ‏عناصر شبكة كانت بحوزتها طائرات مسيرة، وتخطط لتنفيذ عمليات موجهة ضد أهداف ‏محددة.‏

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