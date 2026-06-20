مقتل مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

غزة-سانا

قُتل مصور قناة “الجزيرة مباشر” الصحفي أحمد وشاح اليوم السبت، جراء قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.

وذكرت قناة الجزيرة مباشر أن طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال استهدفت مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم المصور وشاح، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وبمقتل الصحفي وشاح، يرتفع عدد قتلى الكوادر الإعلامية والعاملين في شبكة “الجزيرة” الذين استهدفتهم قوات الاحتلال إلى 13 قتيلاً، علماً أن شقيقه الصحفي محمد وشاح كان قد قُتل في الثامن من نيسان الماضي جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف سيارته في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، وذلك في سياق الاستهداف المستمر للطواقم الصحفية والإعلامية في القطاع.