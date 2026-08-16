شركة الكهرباء الليبية: توقف وحدات التوليد إثر انفجار قرب محطة الزاوية

طرابلس-سانا
أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم السبت، توقف عدد من وحدات التوليد عن العمل، إثر وقوع انفجار قرب محطة كهرباء الزاوية غرب العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن الشركة قولها في بيان: “إن العمل جارٍ بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً”، متوقعة عودة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي خلال وقت وجيز، مشيرة إلى أن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته الفنية.
ويأتي الانفجار بعد أربعة أيام من إعلان الشركة تعرض محطة تحويل جنوب الزاوية لهجوم تسبب في عطل تام وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبي المدينة، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في الزاوية عقب اندلاع حريق في خزان للوقود إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.