شركة الكهرباء الليبية: توقف وحدات التوليد إثر انفجار قرب محطة الزاوية

طرابلس-سانا‏

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم السبت، توقف عدد من وحدات التوليد عن العمل، ‏إثر وقوع انفجار قرب محطة كهرباء الزاوية غرب العاصمة طرابلس.‏

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن الشركة قولها في بيان: “إن العمل جارٍ بشكل متواصل لإعادة ‏التيار الكهربائي تدريجياً”، متوقعة عودة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي خلال وقت وجيز، ‏مشيرة إلى أن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته ‏الفنية.‏

ويأتي الانفجار بعد أربعة أيام من إعلان الشركة تعرض محطة تحويل جنوب الزاوية لهجوم تسبب ‏في عطل تام وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبي المدينة، فيما أعلنت المؤسسة ‏الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في الزاوية عقب اندلاع حريق في خزان للوقود إثر استهدافه ‏بطائرة مسيّرة.‏