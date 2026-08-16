مصرع شخصين وإصابة طفلين جراء فيضانات وانهيار أرضي شمال غرب إسبانيا

مدريد-سانا‏

لقي شخصان مصرعهما وأصيب طفلان جراء أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانهيار أرضي في قرية ‏مانثانيدو دي فالدويزا التابعة لإقليم كاستيا وليون شمال غرب إسبانيا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن أجهزة الطوارئ في الإقليم قولها في بيان مساء أمس السبت: “إن ‏امرأتين، تبلغ إحداهما نحو 60 عاماً والأخرى نحو 80 عاماً، لقيتا مصرعهما جراء الفيضانات، فيما ‏أصيب طفلان بجروح وكدمات”، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف والحرس المدني ‏هرعت إلى موقع الحادث.‏

وأظهرت مشاهد التقطتها مروحية إنقاذ الموقع محاطاً بتضاريس جبلية كثيفة الغابات، فيما بينت ‏لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية تدفق كميات كبيرة من الحجارة والطين والرواسب عبر القرية، ‏ما أدى إلى سحق إحدى السيارات.‏

وقال ماركو مورالا رئيس بلدية بونفيرادا المجاورة للصحفيين: “إن عواصف شديدة ضربت المناطق ‏الجبلية، وتسببت بتشكل سيل جارف من الحجارة والطين والرواسب، ما أدى إلى وقوع الوفيات”، ‏لافتاً إلى أن الفيضانات ألحقت أضراراً مادية أيضاً بقرية بوزاس المجاورة.‏

وتشهد إسبانيا منذ أسابيع أحوالاً جوية قاسية، ترافقت مع موجات حر وحرائق غابات واسعة، ‏فيما كان إقليم ليون شهد عام 2025 بعضاً من أسوأ حرائق الغابات في البلاد، التي سجلت خلال ‏العام نفسه رقماً قياسياً في مساحة الأراضي المحترقة، وفق بيانات نظام معلومات حرائق الغابات ‏الأوروبي.‏