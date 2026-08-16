مصرع شخصين وإصابة طفلين جراء فيضانات وانهيار أرضي شمال غرب إسبانيا

مدريد-سانا
لقي شخصان مصرعهما وأصيب طفلان جراء أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانهيار أرضي في قرية مانثانيدو دي فالدويزا التابعة لإقليم كاستيا وليون شمال غرب إسبانيا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أجهزة الطوارئ في الإقليم قولها في بيان مساء أمس السبت: “إن امرأتين، تبلغ إحداهما نحو 60 عاماً والأخرى نحو 80 عاماً، لقيتا مصرعهما جراء الفيضانات، فيما أصيب طفلان بجروح وكدمات”، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف والحرس المدني هرعت إلى موقع الحادث.
وأظهرت مشاهد التقطتها مروحية إنقاذ الموقع محاطاً بتضاريس جبلية كثيفة الغابات، فيما بينت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية تدفق كميات كبيرة من الحجارة والطين والرواسب عبر القرية، ما أدى إلى سحق إحدى السيارات.
وقال ماركو مورالا رئيس بلدية بونفيرادا المجاورة للصحفيين: “إن عواصف شديدة ضربت المناطق الجبلية، وتسببت بتشكل سيل جارف من الحجارة والطين والرواسب، ما أدى إلى وقوع الوفيات”، لافتاً إلى أن الفيضانات ألحقت أضراراً مادية أيضاً بقرية بوزاس المجاورة.
وتشهد إسبانيا منذ أسابيع أحوالاً جوية قاسية، ترافقت مع موجات حر وحرائق غابات واسعة، فيما كان إقليم ليون شهد عام 2025 بعضاً من أسوأ حرائق الغابات في البلاد، التي سجلت خلال العام نفسه رقماً قياسياً في مساحة الأراضي المحترقة، وفق بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.