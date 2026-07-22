جلسة تفاوض لبنانية – إسرائيلية جديدة في روما في آب المقبل

روما-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في الرابع من آب المقبل.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن تاياني قوله أمام البرلمان: “سنستضيف جلسة حوار أخرى بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب المقبل”، مشيراً إلى أن “جلسة التفاوض السابقة بين الطرفين أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية”.

وكانت روما استضافت في الـ 15 من تموز الجاري جلسة تفاوض لبنانية إسرائيلية، بحث خلالها الجانبان عدداً من الملفات المطروحة، ولا سيما فيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين.

وسبق أن عُقدت خمس جولات تفاوض بين الطرفين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأفضت إلى توقيع “صيغة الإطار” في الـ 26 من حزيران الماضي، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في “منطقتين تجريبيتين”.

وتعد المناطق التجريبية الركيزة الأولى لتطبيق “اتفاق الإطار” الذي أُبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً انطلاق عمليات “المناطق التجريبية” في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، ضمن إطار الآلية الثلاثية، وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة مباشرة للمباحثات التي استضافتها العاصمة الإيطالية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.