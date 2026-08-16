الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات وقرى في جنوب لبنان

بيروت-سانا
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفة عدداً من البلدات والقرى بالقصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التفجير.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن قوات الاحتلال فجّرت موقعاً في بلدة طلوسة بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية، فيما شن طيرانها المسير غارة استهدفت أطراف بلدة المنصوري في قضاء صور بمحافظة الجنوب.
وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال فجّرت موقعاً في مدينة بنت جبيل، وقصفت بالمدفعية بلدة صربين في محافظة النبطية، كما تعرضت بلدتا برعشيت والمنصوري في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال فجّرت موقعين في بلدة الطيبة، في وقت تتواصل فيه عمليات التفجير والنسف داخل البلدة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف وادي زبقين في قضاء صور.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في قضاء النبطية جنوب لبنان إلى 13 قتيلاً و14 جريحاً، في حين أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون هذه الاعتداءات، معتبراً أنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.