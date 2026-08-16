الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات وقرى في جنوب لبنان

بيروت-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان، ‏مستهدفة عدداً من البلدات والقرى بالقصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التفجير.‏

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن قوات الاحتلال فجّرت موقعاً في بلدة طلوسة بقضاء مرجعيون ‏في محافظة النبطية، فيما شن طيرانها المسير غارة استهدفت أطراف بلدة المنصوري في قضاء صور ‏بمحافظة الجنوب.‏

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال فجّرت موقعاً في مدينة بنت جبيل، وقصفت بالمدفعية بلدة ‏صربين في محافظة النبطية، كما تعرضت بلدتا برعشيت والمنصوري في قضاء بنت جبيل لقصف ‏مدفعي إسرائيلي.‏

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال فجّرت موقعين في بلدة الطيبة، في وقت تتواصل فيه عمليات ‏التفجير والنسف داخل البلدة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف وادي زبقين في قضاء ‏صور.‏

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي ‌‏استهدفت منزلاً في قضاء النبطية جنوب لبنان إلى 13 قتيلاً و14 جريحاً، في حين أدان الرئيس ‌‏اللبناني جوزاف عون هذه الاعتداءات، معتبراً أنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود ‌‏الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.‏