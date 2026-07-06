الصين تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة في المحيط الهادئ

بكين-سانا‏

أعلنت البحرية الصينية، اليوم الإثنين، نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة في المحيط الهادئ، وسط ‏تحذيرات من دول في المنطقة من اعتزام بكين إجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن البحرية الصينية قولها: إن إحدى غواصاتها النووية الاستراتيجية أطلقت صاروخاً استراتيجياً ‏يحمل رأساً حربياً تجريبياً باتجاه المياه المفتوحة في المحيط الهادئ عند الساعة 12:01 ظهراً بالتوقيت المحلي، حيث سقط ‏بدقة في المنطقة البحرية المحددة.‏

وأضافت البحرية: إن عملية الإطلاق تأتي في إطار ترتيبات روتينية ضمن التدريب السنوي للقوات البحرية، وقد تم إبلاغ ‏الدول المعنية بها مسبقاً، مشيرة إلى أن التجربة تتوافق مع القانون الدولي والممارسات الدولية، ولا تستهدف أي دولة أو ‏هدف محدد.‏

وكان وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة ومصدر حكومي نيوزيلندي صرحا لوكالة فرانس برس، في وقت سابق اليوم، أن ‏الصين تستعد لإجراء تجربة إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية باتجاه المحيط الهادئ، موضحين أن بكين أبلغت ‏بلديهما مسبقاً بالتجربة.‏

في المقابل، أعلنت اليابان أنها حثت الصين بشدة على إعادة النظر في إطلاق الصاروخ التجريبي في المحيط الهادئ، وقالت ‏وزارات يابانية عدة، بينها الدفاع والخارجية، في بيان مشترك صدر قبل الإطلاق: “طلبنا بشدة إعادة النظر في إطلاق هذا ‏الصاروخ الباليستي التجريبي لضمان عدم تشكيله تهديداً لأمن اليابان، ولا سيما في حال مروره في مجالها الجوي”.‏

وأضاف البيان: إنه “من خلال التنسيق الوثيق بين الوزارات المعنية، سنسعى جاهدين لضمان أمن مجالنا الجوي ومياهنا ‏الإقليمية، مع استعداد وزارة الدفاع التام للمراقبة والرصد”.‏

وكانت “قوة الصواريخ” الصينية أطلقت في أيلول عام 2024 رأساً حربياً وهمياً في البحر بالقرب من بولينيزيا الفرنسية، ‏في أول عملية إطلاق لصاروخ بعيد المدى فوق المياه الدولية منذ أكثر من 40 عاماً.‏

وأشار محللون حينها إلى أن الصاروخ كان من طراز “دونغ فنغ-31” ‌‎ (Dong Feng-31)‎الصيني المتطور، وهو سلاح ‏قادر على حمل رأس حربي نووي حراري، وقد سقط في منطقة من المحيط كانت محددة منذ فترة طويلة منطقة خالية من ‏الأسلحة النووية بموجب معاهدة دولية.‏

وحذرت قوة الدفاع النيوزيلندية، في تقييم داخلي آنذاك، من أن التوغلات البحرية وتجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها ‏بكين ستصبح وضعاً “مستمراً” في منطقة المحيط الهادئ، وفق وثيقة داخلية حصلت عليها وكالة فرانس برس الشهر ‏الماضي.‏