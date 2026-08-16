مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية: 716 عينة مختبرة خلال النصف الأول من 2026‏

دمشق-سانا‏

بلغ إجمالي العينات التي خضعت للاختبار في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية التابع لوزارة ‏الاقتصاد والصناعة 716 عينة خلال النصف الأول من عام 2026 فيما منحت 789 شهادة ‏معايرة للأجهزة والمعدات.‏

ووفق بيانات تلقت سانا نسخة منها اليوم السبت، أظهرت نتائج الاختبارات مطابقة 289 عينة ‏للمواصفات الفنية المعتمدة، في حين سجلت 187 عينة مخالفة، بينما أُدرجت 240 عينة ضمن بند ‌‏”دون تقييم”، لارتباطها بطبيعة بعض الاختبارات أو بطلبات الجهات المستفيدة التي لا تتطلب ‏إصدار حكم بالمطابقة.‏

‏789 شهادة معايرة للأجهزة والمعدات

وأصدر المركز خلال النصف الأول من العام الحالي 789 شهادة معايرة للأجهزة والمعدات، منها 262 ‏شهادة خلال الربع الأول و527 شهادة خلال الربع الثاني، وذلك لصالح الجهات التابعة للقطاعين ‏العام والخاص.‏

وأوضح مدير مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية مؤيد الكوان لمراسل سانا، أن أبرز العينات ‏المستقبلة في مديرية الصناعات الكيميائية، شملت المنتجات الغذائية والعينات النسيجية والمواد ‏العضوية، مثل المنظفات ومشتقات النفط والزيوت ومواد التجميل، إضافة إلى المواد اللاعضوية ‏كالمياه، فضلاً عن الدهانات والمواد البلاستيكية والكابلات.‏

الصناعات الهندسية

ولفت إلى أن مديرية الصناعات الهندسية استقبلت بشكل رئيسي الأجهزة والمعدات الخاضعة ‏للمعايرة، والأجهزة والمستلزمات الكهربائية والإلكترونية، بما فيها العدادات الكهربائية والسخانات ‏والكابلات والبطاريات، إضافة إلى عينات الإسمنت ومواد البناء التي تُجرى عليها الاختبارات الفنية ‏وفق المواصفات القياسية المعتمدة.‏

وأوضح أن جميع العينات الواردة إلى المركز تصنف وفق طبيعة المنتج والقطاع الصناعي الذي تنتمي ‏إليه، وبالاستناد إلى المواصفات القياسية المعتمدة ونوع الاختبارات المطلوبة لكل منتج، بما يضمن ‏إحالتها إلى المختبر المختص وتنفيذ الفحوصات اللازمة وفق معايير الجودة والكفاءة.‏

وأشار الكوان إلى أن القطاعات الصناعية التي تمثلها العينات المختبرة تشمل الصناعات الغذائية، ‏والصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية التي تضم الزيوت ‏والمنظفات ومواد التجميل ومشتقات النفط، إضافة إلى الصناعات البلاستيكية والمطاطية، ‏والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات المعدنية والهندسية، وقطاع مواد البناء الذي ‏يشمل الإسمنت ومختلف المواد الإنشائية، إلى جانب قطاع المياه والاختبارات البيئية وخدمات ‏معايرة الأجهزة والمعدات الصناعية.‏

إجراءات موحدة

وبين أن المركز لا يعتمد في إجراءاته الفنية على تصنيف العينات وفق منشأ المنتج، سواء كان محلياً ‏أو مستورداً، وبالتالي لا يتم إعداد إحصائيات أو بيانات تفصيلية على هذا الأساس، مبيناً أن جميع ‏العينات تُستقبل وفق إجراءات موحدة بالاستناد إلى نوع العينة وطبيعة الاختبارات المطلوبة وفق ‏المواصفات القياسية المعتمدة.‏

وأضاف أن العينات تُحال إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة وتقييم مدى مطابقة ‏المنتج للمواصفات الفنية أو مخالفته لها، انطلاقاً من مبدأ الحيادية والاستقلالية في العمل ‏المخبري، بحيث يركز المركز على تقييم جودة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات القياسية دون ‏التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، بما يضمن تطبيق المعايير الفنية ذاتها على جميع العينات ‏الواردة إلى المركز.‏

تطوير آلية عمل المركز

وحول خطة تطوير آلية عمل المركز، بين الكوان أن المركز يعمل على تنفيذ خطة تطوير متكاملة ‏تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الفنية والمخبرية، تشمل تحديث الأجهزة والمعدات، وتطوير البنية ‏التحتية للمختبرات، والتحول التدريجي نحو الأتمتة والرقمنة في إجراءات استقبال العينات ‏وإصدار التقارير، إضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز نظام إدارة الجودة وفق متطلبات ‏المواصفة الدولية ‏ISO/IEC 17025‎، والتوسع في نطاق الاختبارات والخدمات المقدمة بما يلبي ‏احتياجات القطاع الصناعي ويرفع مستوى الاعتمادية والكفاءة.‏

يذكر أن مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية أُحدث بموجب مرسوم تشريعي عام 1965 كجهة ‏مستقلة مرتبطة بوزارة الاقتصاد والصناعة، ويعد ركيزة أساسية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز ‏جودة المنتجات وضمان سلامة المستهلك، بما يسهم في تحسين تنافسية المنتج السوري في الأسواق ‏المحلية والعالمية.‏