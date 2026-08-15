ميناء المخا اليمني يخرج عن الخدمة إثر هجمات شنتها ميليشيا الحوثي

عدن-سانا

قال مدير عام ميناء المخا اليمني عبدالملك الشرعبي اليوم السبت: إن القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي على الميناء خلال الأيام الماضية، أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 من أفراد أمن المنشآت و3 من موظفي الميناء، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمنشآت و المعدات، وتوقف نشاطه الملاحي والتجاري .

وكشف الشرعبي، في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة المخا نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الميناء تعرض لأكثر من 25 صاروخاً، وقدرت الخسائر المباشرة بنحو 16 مليون دولار، مشيراً إلى أن القصف ألحق أضراراً بـ 6 سفن خشبية.

ولفت الشرعبي إلى أن توقف حركة الميناء تسبب في فقدان نحو 1300 عامل لمصادر دخلهم، وأضاف أن هذا الاستهداف المباشر تزامن مع بدء تنفيذ مشروع لتأهيل وتطوير وتشغيل الميناء، تتجاوز تكلفته الإجمالية 130 مليون دولار.

من جانبه طالب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية محمد أحمد عبدالرحمن صبر بسرعة إعادة تأهيل ميناء المخا، واستعادة نشاطه الملاحي والتجاري، مشدداً على أهمية الميناء ودوره الحيوي في دعم حركة الملاحة والتجارة وخدمة الاقتصاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي، أن القوات المسلحة لن تسمح لميليشيا الحوثي بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة، مشدداً على أن استهداف ميناء المخا لن يمر دون عقاب، وسيواجه برد رادع وقاسٍ يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة.