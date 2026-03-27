الكويت تعلن عن إسقاط مسيرتين معاديتين في أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلن الحرس الوطني الكويتي عن إسقاط طائرتين مسيرتين معاديتين في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الحرس الوطني العميد جدعان فاضل قوله اليوم الجمعة: ” تم إسقاط طائرتين مسيرتين في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها”.

وأوضح فاضل، أن الإجراء الكويتي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وتتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية من بينها الكويت، طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ضمن التصعيد الإيراني، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيليةــ الإيرانية التي دخلت أسبوعها الرابع.