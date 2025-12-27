زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة سواحل تايوان 

image 870x 695008c360b32 زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة سواحل تايوان 

بكين-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل مقاطعة ييلان في جزيرة تايوان، ما تسبب باهتزاز المباني في مناطق مختلفة، دون ورود تقارير فورية عن إصابات أو أضرار مادية جسيمة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في الجزيرة في بيان: “إن مركز الزلزال وقع على عمق 73 كيلومتراً في عرض البحر قبالة سواحل مقاطعة ييلان”، مشيرة إلى أن سكان الجزيرة بأكملها شعروا بالهزة، وخاصة في تايبيه التي شهدت اهتزازاً واضحاً في المباني والمنشآت.

وتقع تايوان فوق منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي حلقة من الصدوع التكتونية النشطة زلزالياً وبركانياً، ما يجعلها عرضةً لهزات أرضية متكررة، حيث كانت الجزيرة شهدت في نيسان الماضي زلزالاً عنيفاً بقوة 7.4 درجات أدى إلى وقوع ضحايا ودمار واسع في البنى التحتية.

