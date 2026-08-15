وزيرا الدفاع والثقافة: حماية الوطن والوعي مساران يلتقيان عند الإنسان السوري

دمشق-سانا

أكد وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة في كلمة له خلال مهرجان صيف ‏سوريا في قلعة دمشق اليوم السبت أن الجيش العربي السوري ليس مجرد قوة تذود عن ‏الحدود، بل هو شريان الحياة ونبض هذه الأرض، وشرف ترابها، هو عهد أبدي ‏ورباط وثيق يتجلى في الميادين كافة، درعٌ يكسر شوكة التحديات، وساعدٌ يبني ويمهد ‏طريق المستقبل.‏

وأضاف وزير الدفاع: إن رجال الجيش يقفون في وجه الموت إلى جانب أبطال الإطفاء ‏في وزارة الطوارئ، ويخوضون معركة ضد النيران صوناً للأرواح وحفظاً للأملاك، ‏كما تسهم قوات الجيش في إحياء المساحات المتضررة عبر حملات التشجير لتغرس في ‏جراح الأرض شتائل الخضرة والأمل، وتخبر الدنيا أن الأزمات تسحقها إرادة الحياة، وكذلك تعبر الوحدات الهندسية بؤر المخاطر لتبني جسراً يلم الشمل، وتشق طريقاً يربط القلوب.‏

وتابع وزير الدفاع: في حوار صامت وبأعصاب من حديد، يخوض أبطال نزع الألغام ‏ملحمة كبرى في تطهير الأرض من صوارم الموت، ينتزعون الألغام من جوف الأرض، ‏يستبدلون أدوات القتل برسائل السلام كي يسير الناس وأطفالهم فوق هذا التراب ‏مطمئنين.‏

وتابع أبو قصرة أن الساعد الذي يقبض على الزناد ويحفظ الحدود ويصون السيادة، هو ‏الساعد ذاته الذي يغرس الأمل ويبني لأجل الغد، موجهاً من قلعة دمشق الفيحاء تحية إجلال لرجال القوات المسلحة ورفاقهم في وزارة الطوارئ والأجهزة الأمنية، ولكل يد ‏تبني وتصون عزة هذا الوطن، ومقدماً الشكر الجزيل لوزير الثقافة وكل القائمين على ‏رعاية هذه الفعالية.‏

من جانبه، أكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح أن البلاد لا تبنى بالحجر وحده، ولا ‏تحميها الحدود وحدها، بل تبنيها أيضاً المعاني التي تستقر في نفوس أبنائها؛ المسؤولية ‏والكرامة والقانون، وأن تكون القوة في خدمة الحق، والمؤسسة في خدمة الإنسان.‏

‏وأشار صالح إلى أن وزارة الدفاع تحمي الوطن وأهله، ووزارة الثقافة تحمي الوعي ‏وتصون الذاكرة، وتقيم مختلف الفعاليات لبناء حالة تراكمية معيارها أن يعرف السوري ‏وطنه، ويدرك أصالته، ويصون أخلاقه، ويحفظ ذاكرته، ويفهم تنوعه، ويتعرف إلى ‏السوري الآخر شريكاً له في هذه البلاد.‏

وتابع الوزير: إننا نقف اليوم في قلعة دمشق احتفالاً بعودة المعنى إلى الكلمة، بعد أن ‏سُرق المعنى النبيل من كلمات كالأمن والدفاع والجيش والدولة خلال الحقبة السوداء ‏البائدة، فكانت المعاني كلها تجير لصالح القهر والسلب والظلم والاستبداد.‏

وأضاف: أرى طائرات الجيش العربي السوري تلقي الورود على الشعب السوري بعد أن ‏كانت طائرات البراميل المتفجرة والحقد الأسود تغتصب الأجواء، وأرى أفراد جيشنا ‏وراء وزيرهم الهمام، فأتذكر لحظة ردع العدوان بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، تلك ‏اللحظة التي جاءت تتويجاً لمسارات التضحية بكل ألوانها، رافضة أن يكون الهدر ‏والسدى عنوان الدماء والتضحيات التي بذلت طيلة 14 عاماً تحت سطوة القصف ‏والسجن والتهجير والفقد والغرق واللجوء والتعذيب والسلاح الكيماوي.‏

وشدد وزير الثقافة على أن سوريا الجديدة تبني معنى جديداً للعلاقة بين المواطن والزي ‏العسكري بحيث يرى السوري في الجندي ابنه وأخاه، ويرى الجندي في كل سوري أهله ‏الذين يحمل مسؤولية حمايتهم، نريد جيشاً قوياً بثقة الناس ومحبتهم، عزيزاً بعزة أهله، ‏قريباً من المجتمع الذي خرج منه ليحميه، لا ليمارس عليه الفوقية والطغيان.‏

وأضاف الوزير: حين نقول الجيش السوري، فإننا نتحدث عن أبناء بيوتنا، عن ابن وأخ ‏وأب وصديق، عن شباب جاؤوا من مدن سوريا وقراها وبلداتها، وحملوا مسؤولية الدفاع ‏عن وطنهم وأهلهم، ولهؤلاء ورفاقهم في الأمن والداخلية نقول اليوم شكراً لمن يقف في ‏موقعه دفاعاً عن أرض سوريا وأمن شعبها، والرحمة لشهدائنا الذين قدموا أرواحهم في ‏سبيل الله من أجل سوريا وأهلها.‏

وأكد أن وجود إخوتنا في وزارة الدفاع اليوم بين الأطفال والعائلات يحمل معنى يتجاوز ‏المشاركة في المهرجان، ليرى الطفل الجندي فيقترب منه، وأن يرى الناس أبناء الجيش ‏بينهم، وأن تصبح المسافة بين المؤسسة والمجتمع مساحة للثقة، هذه ثقافة جديدة نبنيها، ‏ثقافة تقول إن الدولة للناس، وإن مؤسساتها في خدمتهم، وإن أبناء الجيش هم أبناء هذا ‏الشعب، أبناء سوريا.‏

وختم وزير الثقافة بالتأكيد على أن وزارة الثقافة ووزارة الدفاع تعملان في مسارين ‏متوازيين ثم تلتقيان عند الإنسان السوري، وحين يلتقي الأمن بالوعي، والقوة بالأخلاق، ‏والمسؤولية بالرحمة، نضع أساساً متيناً لسوريا التي نريد، مقدماً الشكر لوزارة الدفاع ‏وأصحاب المعالي من الوزراء والمحافظين ورجال الأعمال والزملاء في وزارة الثقافة ‏على كل جهد يبذلونه حباً وكرامة في سبيل القيم العليا التي تتمم مكارم الأخلاق.‏

وتخلل الحفل تكريم وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة من قبل وزارة الثقافة، ‏كما قدم عدد من الأطفال رسالة إلى وزارة الدفاع عبّروا فيها عن شكرهم لرجال الجيش ‏العربي السوري الذين دافعوا عن مدينة دمشق وأهلها كما باقي المحافظات، وحافظوا على ‏أمن المواطنين وأمانهم، وساهموا في فتح الطرقات وإزالة الأنقاض لإعادة الحياة الطبيعية ‏إلى سوريا.‏