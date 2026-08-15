طرابزون سبور يتعادل مع قاسم باشا في الجولة الأولى لمنافسات الدوري التركي

أنقرة-سانا
تعادل فريق قاسم باشا مع ضيفه طرابزون سبور بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت، في إطار الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.
وبدأ طرابزون سبور المباراة بدون وجود النجم المنتقل حديثاً إلى صفوفه، قائد المنتخب المصري محمد صلاح، الذي استهل المواجهة الأولى له في الدوري التركي من على مقاعد البدلاء.
وتقدم طرابزون سبور عن طريق سافيولو في الدقيقة 43 بعد تسديدة مباشرة رائعة، وتمكن أدريان بينيدشاك من إدراك التعادل لقاسم باشا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.
ودخل صلاح إلى أرض الملعب في الدقيقة 58 وساهم في زيادة الفاعلية والخطورة لطرابزون، وكاد أن يحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 77 إلا أن كرته مرت بجوار المرمى.
وكان غلطة سراي تعادل في انطلاق البطولة مع تشوروم 2-2.