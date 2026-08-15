طرابزون سبور يتعادل مع قاسم باشا في الجولة الأولى لمنافسات الدوري التركي

أنقرة-سانا

تعادل فريق قاسم باشا مع ضيفه طرابزون سبور بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما ‏السبت، في إطار الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.‏

وبدأ طرابزون سبور المباراة بدون وجود النجم المنتقل حديثاً إلى صفوفه، قائد المنتخب المصري ‏محمد صلاح، الذي استهل المواجهة الأولى له في الدوري التركي من على مقاعد البدلاء.‏

وتقدم طرابزون سبور عن طريق سافيولو في الدقيقة 43 بعد تسديدة مباشرة رائعة، وتمكن أدريان ‏بينيدشاك من إدراك التعادل لقاسم باشا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.‏

ودخل صلاح إلى أرض الملعب في الدقيقة 58 وساهم في زيادة الفاعلية والخطورة لطرابزون، وكاد أن ‏يحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 77 إلا أن كرته مرت بجوار المرمى.‏

وكان غلطة سراي تعادل في انطلاق البطولة مع تشوروم 2-2.‏