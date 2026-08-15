لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور تتخذ إجراءات احترازية مع ارتفاع منسوب مياه ‏الفرات

دير الزور-سانا
اتخذت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، اليوم السبت، إجراءات احترازية شملت أعمال تدعيم للجسر الترابي، والتحذير من السباحة، وذلك مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة بسبب زيادة كمية المياه.
وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس لمراسل سانا، أنه تم رفع كمية المياه الواردة من تركيا إلى الأراضي السورية عبر جرابلس بشكل تدريجي من 800 م مكعب في الثانية إلى 1300 م مكعب في الثانية، حيث كان هذا الدفق بشكل تدريجي، وفيما يتعلق بدير الزور فقد ارتفع المنسوب بشكل تدريجي من 300 متر مكعب في الثانية إلى 500 متر مكعب ثم إلى 600 متر مكعب، واليوم تم رفعه إلى 725 متر مكعب في الثانية.
وبيّن عباس، أن الارتفاع التراكمي يظهر يوم الإثنين القادم ويقدر وسطياً بمتر و15سم، وفق كمية المياه الواردة إلى دير الزور من سد كديران، موضحاً أن الأمور تبقى تحت السيطرة ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر نتيجة التدعيم السابق الحاصل في فترة الفيضان الذي شهدته المحافظة مؤخراً، والتي بلغ فيها ارتفاع النهر في بعض الأحيان إلى ثلاثة أمتار و70 سم.
وأشار إلى أن جميع محطات المياه تم تدعيمها في الفترة السابقة، والخطر المحتمل على محطة واحدة هي محطة الجنينة التي ستبدأ أعمال التدعيم حفاظاً عليها من أي ارتفاع قد يؤدي إلى حدوث أي ضرر.
يشار إلى أن محافظة دير الزور أعلنت أمس إغلاق الجسر الترابي لإجراء أعمال التدعيم التي نفذتها مديرية الخدمات الفنية، التي تأتي إجراء احترازياً ضمن سلسلة من الإجراءات المتبعة.