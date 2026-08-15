لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور تتخذ إجراءات احترازية مع ارتفاع منسوب مياه ‏الفرات

دير الزور-سانا‏

اتخذت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، اليوم السبت، إجراءات احترازية شملت ‏أعمال تدعيم للجسر الترابي، والتحذير من السباحة، وذلك مع ارتفاع منسوب مياه نهر ‏الفرات الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة بسبب زيادة كمية المياه.‏

وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس لمراسل سانا، ‏أنه تم رفع كمية المياه الواردة من تركيا إلى الأراضي السورية عبر جرابلس بشكل ‏تدريجي من 800 م مكعب في الثانية إلى 1300 م مكعب في الثانية، حيث كان هذا ‏الدفق بشكل تدريجي، وفيما يتعلق بدير الزور فقد ارتفع المنسوب بشكل تدريجي من ‌‏300 متر مكعب في الثانية إلى 500 متر مكعب ثم إلى 600 متر مكعب، واليوم تم رفعه ‏إلى 725 متر مكعب في الثانية.‏

وبيّن عباس، أن الارتفاع التراكمي يظهر يوم الإثنين القادم ويقدر وسطياً بمتر و15سم، ‏وفق كمية المياه الواردة إلى دير الزور من سد كديران، موضحاً أن الأمور تبقى تحت ‏السيطرة ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر نتيجة التدعيم السابق الحاصل في فترة ‏الفيضان الذي شهدته المحافظة مؤخراً، والتي بلغ فيها ارتفاع النهر في بعض الأحيان إلى ‏ثلاثة أمتار و70 سم.‏

وأشار إلى أن جميع محطات المياه تم تدعيمها في الفترة السابقة، والخطر المحتمل على ‏محطة واحدة هي محطة الجنينة التي ستبدأ أعمال التدعيم حفاظاً عليها من أي ارتفاع قد ‏يؤدي إلى حدوث أي ضرر.‏

يشار إلى أن محافظة دير الزور أعلنت أمس إغلاق الجسر الترابي لإجراء أعمال التدعيم ‏التي نفذتها مديرية الخدمات الفنية، التي تأتي إجراء احترازياً ضمن سلسلة من الإجراءات ‏المتبعة.‏