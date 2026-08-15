منتخب سوريا يفوز على نظيره اللبناني 72-64 نقطة في كأس آسيا للشباب بكرة السلة

نيودلهي-سانا

حقق منتخب سوريا للشباب بكرة السلة فوزاً غالياً على نظيره اللبناني بنتيجة 72-64 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس آسيا بكرة السلة المقامة في مدينة أحمد أباد بالهند.

وأظهر منتخبنا شخصية متوازنة في المباراة، وسيطر على معظم مجرياتها، وتمكن من إنهاء النصف الأول لصالحه بفارق 10 نقاط وبواقع 36-26 نقطة، ورغم محاولات منتخب لبنان لتقليص الفارق والعودة بالنتيجة في الربع الثالث إلا أن منتخبنا حسم المواجهة في الربع الأخير، بفضل تسديدات يحيي قصاص من خارج القوس، وسيطرة ماجاك على الكرات أسفل السلة لتنتهي المواجهة بفوز غال بفارق 8 نقاط وبواقع 72-64 نقطة.

بهذه النتيجة ضمن منتخبنا تأهله للدور الثاني من البطولة، بانتظار المباراة الثالثة أمام منتخب البحرين المقررة بعد غد الإثنين، لمعرفة الترتيب النهائي للمجموعة الثانية.

وكان منتخبنا خسر مباراته الأولى بصعوبة أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 58-67، بينما خسر منتخب لبنان مباراته الأولى أمام البحرين.

ويتصدر منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة بفوزين، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الثاني، ومنتخبنا الوطني المركز الثالث بفوز لكل منهما، وأخيراً لبنان في المركز الرابع والأخير.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات، حيث ينص ‏نظام البطولة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع ‏إلى ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث ‏ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.‏