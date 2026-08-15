القوات اليمنية تتوعد بالرد على استهداف ميليشيا الحوثي ميناء المخا

صنعاء-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي أن القوات المسلحة لن تسمح لميليشيا الحوثي بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة، مشدداً على أن استهداف ميناء المخا بستة صواريخ باليستية لن يمر دون عقاب، وسيواجه برد رادع وقاسٍ يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة.

وأشار النزيلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، إلى أن القوات المسلحة ستواصل مهامها في حماية الشعب اليمني ومقدراته ومياهه الإقليمية ومصالحه الحيوية، والعمل على إزالة التهديد الحوثي، بما يكفل أمن اليمن وسيادته وسلامة مواطنيه.

ولفت النزيلي إلى أن ميناء المخا منشأة مدنية حيوية، ومرفق اقتصادي وملاحي يخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية إلى الشعب اليمني.

وأوضح أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية يكشف مجدداً إمعان ميليشيا الحوثي في فرض حصار خانق على الشعب اليمني، وتهديد أمنه الغذائي، وتدمير مقدراته ومصادر عيشه، ومفاقمة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيا.

وفي السياق، استهدفت مدفعية القوات المسلحة في محور تعز، الليلة الماضية، تعزيزات عسكرية دفعت بها ميليشيا الحوثي إلى الجبهات الغربية للمدينة.

وقال مصدر عسكري: إن “القصف المدفعي استهدف تحركات وتعزيزات للميليشيا، شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة ومدفعية، في محاور مفرق شرعب والصياحي وحذران ومحيط معسكر اللواء 35 مدرع، بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق”.

وأضاف المصدر أن الميليشيا دفعت بتعزيزات ومعدات قتالية في محاولة لتعزيز مواقعها ورفع وتيرة التصعيد في الجبهة الغربية، مؤكداً أن القوات المسلحة في حالة جاهزية للتعامل مع أي تحركات أو محاولات هجومية للميليشيا.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أحبطت الثلاثاء الماضي محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز، واعتقلت عدداً من عناصرها.