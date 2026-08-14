سفينة تركية تنقذ 48 مهاجراً سودانياً في البحر المتوسط

أنقرة-سانا‏

أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية اليوم الجمعة، أن سفينة ترفع علم تركيا ‏أنقذت 48 مهاجراً سودانياً كانوا عالقين في البحر المتوسط قبالة جزيرة كريت ‏اليونانية.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن المديرية قولها: إنّ السفينة التركية “دوناو إكسبريس 2″ ‏كانت في رحلة من مصر إلى الدنمارك، حين عثر طاقمها على المهاجرين الذين كانوا ‏في البحر منذ نحو 3 أيام على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة كريت، وباتت ‏حياتهم معرضة للخطر بسبب سوء الأحوال الجوية”.‏

وأضافت: إنّ طاقم السفينة تمكّن من نقل الأشخاص الـ48 على متنها، وبينهم امرأة ‏وطفلان، بأمان، وتم تسليمهم إلى خفر السواحل اليوناني.‏

وتتبنى اليونان حالياً سياسة متشددة تهدف إلى ردع الهجرة غير النظامية، حيث ‏أصدرت قوانين وإجراءات صارمة تطبق عقوبات جنائية وتجمد مسارات اللجوء ‏للوافدين الجدد، وساهمت هذه السياسات المتشددة والتعاون مع وكالة “فرونتكس” ‏الأوروبية في خفض عمليات وصول المهاجرين غير النظاميين. ‏