سفينة تركية تنقذ 48 مهاجراً سودانياً في البحر المتوسط

أنقرة-سانا
أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية اليوم الجمعة، أن سفينة ترفع علم تركيا أنقذت 48 مهاجراً سودانياً كانوا عالقين في البحر المتوسط قبالة جزيرة كريت اليونانية.
ونقلت وكالة الأناضول عن المديرية قولها: إنّ السفينة التركية “دوناو إكسبريس 2″ كانت في رحلة من مصر إلى الدنمارك، حين عثر طاقمها على المهاجرين الذين كانوا في البحر منذ نحو 3 أيام على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة كريت، وباتت حياتهم معرضة للخطر بسبب سوء الأحوال الجوية”.
وأضافت: إنّ طاقم السفينة تمكّن من نقل الأشخاص الـ48 على متنها، وبينهم امرأة وطفلان، بأمان، وتم تسليمهم إلى خفر السواحل اليوناني.
وتتبنى اليونان حالياً سياسة متشددة تهدف إلى ردع الهجرة غير النظامية، حيث أصدرت قوانين وإجراءات صارمة تطبق عقوبات جنائية وتجمد مسارات اللجوء للوافدين الجدد، وساهمت هذه السياسات المتشددة والتعاون مع وكالة “فرونتكس” الأوروبية في خفض عمليات وصول المهاجرين غير النظاميين.