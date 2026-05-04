إدانات عربية للاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز

عواصم – سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، اليوم الإثنين، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.

ودعا اليماحي وفق موقع البرلمان إلى محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.

وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات السافرة، بما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الدولية.

بدورها أكدت الخارجية الأردنية رفضها واستنكارها للاعتداء، وشددت على تضامنها مع دولة الإمارات، ووقوفها الكامل مع كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها.

من جانبها أكدت مصر أن الاعتداء يعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات المنظمة البحرية الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

في السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها تضامنها الكامل مع الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها الحيوية.

وشددت على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

وكانت ناقلة نفط تابعة لأدنوك تعرضت أمس للإصابة بمقذوفات شمالي مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.