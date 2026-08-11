الأمم المتحدة: جيش ميانمار كثف هجماته الجوية على المدنيين قبيل الانتخابات

جنيف-سانا

أعلن محققون من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جيش ميانمار كثف هجماته الجوية على المدنيين قبيل الانتخابات التي جرت بين كانون الأول وكانون الثاني الماضيين.

وذكرت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار في تقرير نقلته وكالة رويترز، أن “شدة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش ميانمار والجماعات المسلحة استمرت في التصاعد”.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات استهدفت عمداً منازل ومدارس ومرافق طبية ومخيمات نازحين، واشتدت قبيل الانتخابات التي جرت بين كانون الأول 2025، وكانون الثاني 2026، وأشرف عليها الجيش.

وأضافت الآلية الأممية التي تحقق في الانتهاكات منذ عام 2011 بما فيها الجرائم ضد أقلية الروهينجا عام 2017 وتداعيات انقلاب 2021، أن المحققين جمعوا أدلة واسعة على احتجاز تعسفي وحالات وفاة تحت التعذيب في منشآت الجيش، فيما يفحص المحققون أيضاً اتهامات مماثلة بارتكابات من قبل جماعات مسلحة مناهضة للانقلاب، دون أن يصدر تعليق من أي طرف حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات امتداداً للاضطرابات السياسية والأمنية العنيفة التي تشهدها ميانمار منذ مطلع شباط عام 2021، إثر قيام الجيش بانقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة.