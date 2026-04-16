سلطان عمان وأمير قطر يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق نهائي للحرب وحل الأزمة من جذورها

مسقط-سانا

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر البركة بالعاصمة مسقط اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها ومصالحها الاقتصادية.

وأكد الجانبان، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي للحرب، وحل الأزمة من جذورها، مع تكثيف الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة.

كما شددا على عمق العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وكان أمير قطر بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في وقت سابق اليوم، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط.